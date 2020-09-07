В Верхней Синячихе шесть лет расселяют аварийный дом

Аварийный дом на своём веку пережил несколько пожаров. Фото: Ирина Вдовенко

В ближайшую пятилетку в Свердловской области должны расселить больше полутора тысяч домов, признанных аварийными до 2017 года. Дом по адресу Карла Маркса, 85 в посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского района тоже включён в программу переселения, но его жильцы боятся, что могут не дождаться свой очереди.

Деревянный двухэтажный дом на восемь семей был построен в 1964 году. Несколько десятилетий и несколько пожаров в квартирах сделали своё дело: в марте 2014 года здание признали аварийным и подлежащим сносу.

За это время успели переселить одну из жительниц дома – ветерана войны. В доме остаются ещё три семьи – одна на первом этаже и две на втором.

– Воду носим, отопление печное, как в частном доме. Зимой уходит по восемь кубов, топим с утра до вечера, но из-за того, что за стеной никто не живёт, квартира быстро выстывает, зимой ходим в валенках, – рассказывает жительница дома, мама троих детей Ирина Вдовенко. – Выгребная яма обвалилась, и сам дом, кажется, тоже. Возле окна пошли трещины: спокойно входит три пальца.

На потолках в квартирах поползли трещины. Жильцы беспокоятся о состоянии деревянных перекрытий. Фото: Ирина Вдовенко

Слова женщины подтверждает её соседка Татьяна Коваленко: она жалуется на сырость и протекающие потолки.

– Несколько раз ездили в администрацию. Говорят «Ждите, скоро будем переселять», но ничего не происходит, а съехать больше некуда, – говорит она.

Глава муниципалитета Константин Деев в комментарии «Облгазете» сообщил:

– На следующей неделе начинаем строительство нового дома, куда будут переселены люди.

Между тем жильцы дома обратились к депутату думы МО Алапаевское Илье Чижу. Он рассказал об этом на страничке в соцсети и сообщил о ситуации депутату Госдумы РФ Андрею Альшевских. Тот направил запрос в областную прокуратуру, поручившую Алапаевской городской прокуратуре провести проверку.

«Был установлен пятилетний срок отселения дома. До настоящего времени процедура реализации жилищных прав граждан органом местного самоуправления не инициирована, жители благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям, не обеспечены, продолжают проживать в аварийном жилье, – сообщается в официальном ответе прокуратуры на депутатский запрос. – Вопрос о предоставлении жилья, в частности из маневренного фонда, для временного проживания не решён. По всем фактам выявленных нарушений 12 августа в адрес главы муниципального образования внесено представление, которое находится на рассмотрении».

За ситуацией «Облгазета» будет следить.

Кстати В этом году из резервного фонда Правительства РФ по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделят 50 миллиардов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Дополнительные средства позволят расселить до 1 июля 2022 года около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров.