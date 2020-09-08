Соцобъекты Первоуральска начали подключать к теплу

Детсады и школы Первоуральска начали подключать к теплу. Фото: Нина Георгиева.

Сегодня, 8 сентября, школы, детсады и больницы Первоуральска начали подключать к отоплению. В квартиры горожан тепло планируют подавать с 14 сентября.

Постановление о начале отопительного сезона в жилфонде городского округа подписал глава Первоуральска Игорь Кабец. Ознакомиться с полным планом-графиком "установления циркуляционного режима теплоснабжения жилфонда" в отопительный период 2020-2021 года можно здесь.

"При подключении отопления также будем ориентироваться на температурный режим. Если на улице будет достаточно тепло, то будем немного сдвигать сроки подключения", – отметил замглавы Первоуральска по ЖКХ Денис Поляков.

Он также отметил, что жильцы многоквартирников могут подать заявку о более раннем или наоборот позднем подключении к теплу. Для этого необходимо обратиться в свою УК. Телефон горячей линии по вопросам отопления в Первоуральске: 8 (3439) 64-30-70.

Сегодня также стало известно о том, что в Нижнем Тагиле отопительный сезон стартует 15 сентября. По вопросам подключения тепла в жилых домах и соцобъектах будет организована горячая линия по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 112.

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил о том, что отопительный сезон в свердловских муниципалитетах начнётся до наступления устойчивых холодов. Жилой фонд должен быть готов к подаче тепла уже в первой декаде сентября.

Добавим, как сообщала "Областная газета", в Екатеринбурге подача отопления в квартиры начнётся в середине сентября.