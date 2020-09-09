В Белокаменном и Дубской зимы не боятся

В Нижней Салде котельная на улице Демьяна Бедного готовится войти в систему теплоснабжения города. Фото: Сергей Черкасов

В этом году на Среднем Урале будут введены в эксплуатацию восемь новых котельных. Современные теплоисточники получат Нижняя Салда, Верхнее Дуброво и три сельские территории. Стоимость возведения каждого объекта превышает 20 миллионов рублей.

Нижняя Салда.

Муниципалитеты Свердловской области активно готовятся к началу отопительного сезона. Наиболее волнуются о своевременной и качественной подаче тепла люди там, где в этом году ведётся строительство новых котельных. Например, в Нижней Салде решили постепенно избавиться от услуг бывшей заводской котельной, генерирующей громадные убытки. Чтобы навсегда остановить её котлы, необходимо запустить шесть блочных котельных.

– Три блочные котельные построены. Там идут пуско-наладочные работы, и в октябре мы эти объекты включаем в систему теплоснабжения. Строительство ещё одной котельной – на улице Фрунзе постараемся завершить до конца года. На 2021-й запланировали смонтировать последние две котельные и завершить переходный период, когда в работе задействованы и старые, и новые теплоисточники, – объясняет глава ГО Нижняя Салда Андрей Матвеев.

Салдинцы надеются, что замена одной громадной котельной на шесть маленьких позволит улучшить экономику коммунального хозяйства, и они смогут гасить долги ресурсникам.

Асбест.

На финишную прямую вышла подготовка к отопительному сезону в асбестовском посёлке Белокаменный. Там не просто поставили блочно-модульную котельную мощностью 8,8 МВт, а реконструировали всю систему теплоснабжения посёлка с заменой существующей трехтрубной системы на четырёхтрубную. Областному и муниципальному бюджету эта отопительная реформа обошлась в 61 миллион рублей.

– У нас была большая котельная. Ранее она обеспечивала теплом посёлок и птицефабрику. Но потом сельхозпредприятие перешло на автономную систему отопления, и котельная «грела воздух». Разумеется, новый теплоисточник будет обходиться дешевле. Но дело не только в экономике. Новая схема позволит подавать горячую воду летом, а для сельского жителя это великое дело, – считает начальник управления сельских населённых пунктов администрации Асбеста Татьяна Кузнецова.

Пуск нового оборудования и сетей намечен на 21 сентября.

Ирбит.

Без всякой опаски ждут зиму жители ирбитской деревни Дубская. Новую котельную там запустили ещё в феврале, и сельчане успели заметить перемены.

– Блочная котельная обогревала и жильё, и соцобъекты. Теплее стало везде: в садике, школе, клубе и в нашем здании, – сообщил председатель дубской территориальной администрации Олег Поникаровских.

В посёлке Белореченский Белоярского ГО также построена котельная мощностью 2 МВт. Здание было готово ещё зимой, на лето строители оставили лишь благоустройство и установку пожарных резервуаров.

Верхнее Дуброво.

Заминка с пуском новой котельной произошла в Верхнем Дуброво. Сдача объекта планировалась на конец июля, но изменения в первоначальном проекте потребовали проведения повторной экспертизы.

– На сегодняшний день объект готов на 99 процентов. Это уже третья современная котельная, построенная у нас. Она будет отапливать микрорайон Лесхоз. Это многоквартирные дома, в которых проживают 300 человек, а также больница, административное здание, центр соцобслуживания населения, МФЦ, – рассказал глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин.

Переход на подачу тепла с новой котельной пройдёт в Лесхозе посреди зимы. Мэрия заверила жителей, что никаких неудобств он не доставит, а вот хорошие перемены последуют. Если сейчас котельная находится в 500 метрах от жилых домов, то новую ставят прямо во дворе. Потерь тепла не будет: с какой температурой будет вода на выходе из котельной, с такой она и придёт к потребителю.

Комментарий Николай Смирнов,министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: – Серьёзное финансирование программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяет муниципалитетам перейти от бесконечных ремонтов к комплексному развитию инфраструктуры и в конечном итоге – улучшению качества жизни людей. Особенно важно, что эта работа сегодня ведётся не только в городах, но и в небольших населённых пунктах.