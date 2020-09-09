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9 сентября 2020, 14:23

Стал известен график подачи тепла в дома екатеринбуржцев

кот под одеялом

Запуск системы теплоснабжения будет проходить в период с 15 по 30 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся 15 сентября. Когда именно тепло придёт в дома тех или иных микрорайонов уральской столицы, расскажем в нашем материале.

Как передаёт пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», запуск системы теплоснабжения будет проходить в период с 15 по 30 сентября. В первую очередь отопление подключат в детских садах, школах, больницах и других соцобъектах.

Подача тепла будет проводиться в два этапа — с 15 по 22 сентября и с 23 по 30 сентября. В течение первых семи дней потеплеет в домах, расположенных в центре, в микрорайонах Заречный, Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и других, а также в Берёзовском и Верхней Пышме. На втором этапе тепло придёт к жителям Паркового, Пионерского посёлка, Ботаники и некоторых других частей города. Подробный график публикуем ниже.

Фото: пресс-служба АО «ЕТК»

Добавим, что в связи с устранением пусковых повреждений и наладкой систем теплопотребления сроки подключения отопления могут измениться.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что подача тепла в квартиры екатеринбуржцев начнётся в середине сентября.

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Областная газета Свердловской области

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