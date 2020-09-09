Благоустройство уральских набережных идёт с опережением графика

Так будет выглядеть «Набережная огней» в Верхнем Тагиле Фото: Из проектной документации с официального сайта администрации Верхнего Тагила

Благоустройство городской набережной – дело трудоёмкое и не быстрое (на выполнение работ, как правило, уходит несколько лет). Но муниципальных чиновников этот факт, кажется, не останавливает. В Нижнем Тагиле нынче замахнулись на второй этап масштабного проекта «Тагильская лагуна», в Краснотурьинске береговую зону отдыха превратили в полуостров, а в Верхнем Тагиле уже выполнили двухгодичный объём работ и готовы освоить новый федеральный грант.

С опережением на год

В Верхнем Тагиле этим летом стартовал проект под названием «Набережная огней». Он включает в себя благоустройство самой набережной, а также площади Победы и городского сквера с прилегающими зонами. Ещё в 1950-е годы территория набережной была излюбленным местом отдыха горожан (там располагалась лодочная станция, действовал яхт-клуб), но в 90-е её забросили, и она превратилась в пустырь.

В начале июня мы писали о том, что на городскую набережную вышел подрядчик – компания «Неострой» (см.«Облгазету» №097 от 03.06.2020). За 40 млн рублей (это средства областного и местного бюджетов) он должен выполнить первый этап благоустройства – смонтировать уличное освещение, установить новые скамейки, сделать пешеходные и велодорожки и приступить к строительству детского скейт-парка. Как выяснилось, все работы выполняются, причём с серьёзным опережением графика.

– Планировалось, что часть работ перейдёт на 2021 год, но этого не случится. К концу сентября мы сдадим объём выполненных работ фактически за два года, – сообщил мэр Верхнего Тагила Василий Кириченко. – Территория набережной сделана, переходим к следующему участку – городской площади.

В начале сентября стало известно, что Верхний Тагил вошёл в пятёрку уральских городов – победителей Всероссийского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды. И получит федеральный грант на благоустройство набережной (точная сумма средств сейчас уточняется). Деньги округ потратит на укрепление береговой линии, оборудование спусков к воде, игровые и спортивные площадки.

Краснотурьинский полуостров

В Краснотурьинске ещё в 2018 году завершились работы по реконструкции городской набережной. Тогда проект вошёл в ТОП лучших российских практик по благоустройству. А двухметровую фигуру девушки в центре набережной (символ реки Турьи) большинство уральских СМИ назвали настоящим чудом (см.«Облгазету» №195 от 24.10.2018).

Сейчас в городе идёт благоустройство зоны отдыха на противоположном берегу реки – в микрорайоне «Заречный». Власти вложат в неё 54 млн рублей (большая часть средств выделена из региональной казны). Изначально планировалось, что новая зона отдыха откроется для горожан только в следующем году. Но, как выяснила «Облгазета», это случится раньше.

– Мы завершаем работы в этом году, – сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. – Вместе с набережной это будет единый большой парк. Пешеходные и велодорожки сделаны, установлены модульные туалеты, ставим скамейки, урны, фонари, будет и смотровая площадка.

Интересно, что зона отдыха раньше была островом (от берега её отделяли 15 метров воды). Сейчас подрядчики соорудили дамбу, и остров превратился в полуостров.

«Тагильская лагуна» возвращается

В Нижнем Тагиле нынче вернулись к масштабному проекту «Тагильская лагуна» (он входит в областной туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала»). Первый этап проекта был реализован в 2015 году – за 70 млн рублей вдоль городского пруда власти проложили дорожки, сделали смотровые площадки и спуски к воде, установили игровые и спортивные городки.

Второй этап проекта обойдётся властям в 370 млн рублей – планируется, что это будут деньги из федеральной казны. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Как выяснила «Облгазета», данную документацию не пришлось делать с нуля – она была разработана МБУ «Тагилгражданпроект» ещё пару лет назад, но ввиду отсутствия средств временно отложена. Сейчас её актуализировали, поэтому потребовалось новое заключение госэкспертизы.

Второй этап «Тагильской лагуны» предусматривает укрепление 248 метров береговой линии и благоустройство территории площадью 60 тысяч кв.метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идёт об участке набережной в районе Дворца детского и юношеского творчества. С 2021 года этот «многовековой пустырь» (как окрестил его мэр) начнёт преображаться и будет рассчитан в основном на молодёжь: помимо спортплощадок для волейбола и баскетбола там построят комплекс для скейтбординга и картодром.

Подборку самых красивых набережных Свердловской области смотрите в «Облгазете» №133 от 24.07.2020.

Краснотурьинский полуостров – рабочие укрепляют береговую линию Фото: Из личного архива Александра Устинова

Проект «Тагильская лагуна» – второй этап Фото: Пресс-служба администрации ГО Нижний Тагил