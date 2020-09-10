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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 сентября 2020, 15:34

В Екатеринбурге создан штаб по ежедневному мониторингу подачи отопления

Отопление

В первую очередь будет организовано наблюдение за подачей отопления в учреждения социальной сферы - школы, детсады, больницы. Фото: Алексей Кунилов.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко провёл заседание по вопросам подготовки уральской столицы к отопительному сезону. По поручению мэра города Александра Высокинского создан штаб, который будет осуществлять ежедневный мониторинг пуска тепла.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в первую очередь будет организовано наблюдение за подачей отопления в учреждения социальной сферы - школы, детсады, больницы. Штаб начнёт свою работу со следующей недели.

Кроме того, во время заседания представители ресурсоснабжающих компаний и районных администраций города отчитались о формировании паспортов готовности жилфонда и инфраструктуры Екатеринбурга к осенне-зимнему сезону. Такие документы уже получили Свердловская ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ.

По информации пресс-службы филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс", спецкомиссия провела оценку технического состояния генерирующих мощностей предприятия, сооружений и зданий электростанции, соответствия запасов топлива нормативу, а также подготовку персонала. Специалисты подтвердили готовность теплоисточника к сезону "горячих батарей" и выдали соответствующий паспорт.

Напомним, вчера "Областная газета" публиковала график подачи тепла - отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся 15 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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