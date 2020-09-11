Глава Екатеринбурга подписал постановление о начале отопительного сезона

Нагревать батареи в домах и социальных объектах города начнут с 15 сентября. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона 2020 — 2021 годов. Нагревать батареи в домах и социальных объектах города начнут с 15 сентября.

Подавать тепло потребителям будут «в соответствии с очерёдностью по зонам подключения согласно условиям заключённых договоров при наличии актов готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях и письменных заявок на теплоснабжение», говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Подробнее о том, когда именно отопление подключат в тех или иных микрорайонах уральской столицы, ранее рассказывала «Областная газета».

Начислять населению плату за отопление будут с фактической даты подачи тепла. Если во время пусковых операций будут обнаружены нарушения гидравлического режима, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» сможет вводить ограничения на подачу горячей воды.

Главам администрации районов города поручено обеспечить контроль за ходом подачи тепла и каждый день информировать об этом управление жилищного и коммунального хозяйства администрации.

Добавим, что постановлением также утверждён состав штаба по координации действий служб в период подачи тепла. Его возглавил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

Текст постановления публикуем ниже:

Фото: документ

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