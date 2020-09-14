В свердловских муниципалитетах запускают горячие линии по подключению отопления: номера телефонов

Обратившись на горячие линии, свердловчане смогут сообщить о ненадлежащем качестве теплоснабжения. Фото: Павел Ворожцов.

С 15 сентября в муниципалитетах Свердловской области заработают горячие линии по вопросам подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Публикуем список телефонных номеров, по которым можно узнать информацию о старте отопительного сезона.

Как отмечается на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, обратившись на горячие линии, свердловчане смогут узнать о сроках подключения отопления в своих населённых пунктах или сообщить о ненадлежащем качестве теплоснабжения.

Задать вопросы можно как специалистам министерства (по телефону (343) 358-18-10 в будние дни с 9:00 до 18:00), так и непосредственно представителем муниципалитетов. Полный список телефонов прикладываем:

Фото: скрин с сайта регионального минЖКХ

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в настоящее время все муниципалитеты региона готовы к началу отопительного сезона.

Согласно нормативным требованиям, запуск тепла должен начаться не позднее пятидневного срока, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов. Дата начала подключения систем теплоснабжения в каждом из муниципалитетов устанавливается в индивидуальном порядке. Главы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, например, уже подписали постановления о начале отопительного сезона.

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