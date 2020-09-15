В Екатеринбурге стартует отопительный сезон

Запуск системы теплоснабжения в уральской столице будет проходить в два этапа. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты.

Информацию о старте отопительного сезона «Областной газете» подтвердили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Как сообщалось ранее, запуск системы теплоснабжения в уральской столице будет проходить в два этапа. Первый стартует уже сегодня, 15 сентября, и продлится по 22 сентября. За это время коммунальщики планируют подключить отопление в домах, расположенных в центре, в микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и других.

Второй этап подачи тепла придётся на 23-30 сентября. В эти дни батареи нагреются в домах в микрорайоне Парковый, в Пионерском посёлке, на Ботанике и в некоторых других частях города.

Уралмаш, Эльмаш, Юго-Запад, микрорайон Вокзальный будут обеспечиваться коммунальным благом частично на первом этапе, частично — на втором. В Академическом и Втузгородке работают локальные котельные, и подача тепла там не зависит от сроков подключения централизованной системы теплоснабжения. Полный график подключения тепла публикуем ниже.

Фото: пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании»

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте отопительного сезона.

Добавим, что отопление сегодня начинают подключать не только в Екатеринбурге, но и в ряде других муниципалитетов, в том числе в Берёзовском, Верхней Пымше и Нижнем Тагиле.

Ранее «Областная газета» сообщала о том, что с сегодняшнего дня в свердловских муниципалитетах заработают горячие линии по вопросам подачи тепла.