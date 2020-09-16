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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2020, 19:08

В Ирбитском МО запустили новые котельные

В Ирбитском МО открылись новые котельные

Николай Смирнов (в центре) вместе с главой Ирбитского МО Алексеем Никифоровым осматривает оборудование котельных Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Ирбитский район начал отопительный сезон с двумя новыми блочно-модульными котельными – в посёлке Зайково и деревне Дубской. Вчера коммунальные объекты запустил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Новые теплоисточники построены взамен старых угольных котельных. Их общая стоимость составила 43 млн рублей, это средства регионального и муниципального бюджетов. Тестовые испытания котельные прошли успешно, доложил глава Ирбитского МО Алексей Никифоров.

Как сообщает официальный сайт МинЖКХ, новые котельные будут обеспечивать теплом почти три тысячи жителей муниципалитета и несколько учреждений соцкультбыта. Энергосберегающее оборудование позволит округу значительно сэкономить на производстве тепловой энергии и на бюджетных расходах.

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Областная газета Свердловской области
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