В Каменске-Уральском заработал измельчитель крупногабаритных отходов

Эта машина легко превратит в щепки и стволы деревьев, и старую мебель. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Каменск-Уральский запустил в работу высокопроизводительный измельчитель крупногабаритных и древесных отходов. Как сообщает официальный сайт мэрии, новая установка способна перерабатывать до 30 тысяч тонн мусора в час.

По словам мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова, нацпроект «Экология» привёл к тому, что в городе почти в два раза вырос объём крупногабаритного мусора.

«На наш полигон стали вывозить и утилизировать твёрдые коммунальные отходы не только многоквартирных домов, предприятий и учреждений, но и потребителей частного сектора Каменска-Уральского, деревень и сёл соседнего Каменского района», – цитирует его пресс-служба мэрии.

Новый измельчитель позволит сократить объёмы отходов и исключить потребность в поисках территории под новый полигон. Машина очень мобильна – на гусеничных шасси может работать даже на небольших участках. Оборудование взято в лизинг в рамках инвестиционной программы АО «Горвнешблагоустройство», сообщили в мэрии.

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