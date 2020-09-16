"Газпром" может стать единым оператором программ газификации в России

Алексей Миллер отметил, что назначение ПАО "Газпром" единым оператором ускорило бы темпы газификации населения и увеличило финансирование на котельные и теплоэнергетику в субъектах РФ. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин встретился с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. В ходе разговора глава государства заявил, что поручит правительству проработать вопрос о назначении "Газпрома" единым оператором программ газификации и газоснабжения.

"Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы, строить дополнительно – сейчас строят субъекты – внутрипоселковые газопроводы и так называемые "газопроводы последней мили", - передаёт слова Алексея Миллера пресс-служба Кремля.

Он отметил, что назначение ПАО "Газпром" единым оператором ускорило бы темпы газификации населения и увеличило финансирование на котельные и теплоэнергетику в субъектах РФ. По словам главы компании, такой подход позволит более эффективно распределять бюджетные средства и планировать работу "от конечного потребителя".

Напомним, в конце августа секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с предложениями по организации механизма бесплатной газификации населения. В частности, он заявил, что все расходы по подключению россиян к синему топливу должен брать на себя "Газпром".

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