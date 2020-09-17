Коммунальные сети Каменского района ждёт масштабный ремонт

Сейчас в Каменском районе работают 6 угольных и 12 газовых котельных. Они давно нуждаются в ремонте Фото: Павел Ворожцов

Теплосети Каменского городского округа переданы в концессию инвестору. С 2021 года он начинает реконструкцию муниципальных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Объём инвестиций в коммунальную инфраструктуру территории составит 500 млн рублей.

Концессия для Каменского района – единственный способ решить многолетнюю проблему износа сетей, говорят в мэрии муниципалитета. В округ входит более 60 населённых пунктов, и «коммуналка» – их общая беда. За последнюю пятилетку Каменский ГО неоднократно прогремел на весь регион в связи с коммунальными авариями. Особенно «прославился» самый большой населённый пункт округа – посёлок Мартюш: более 20 серьёзных порывов на сетях и регулярное отключение потребителей. В 2018 году на устранение одной из аварий ушло 8(!) дней – тогда в ситуацию вмешалась районная прокуратура (см.«Облгазету» №121 от 08.07.2020).

Сейчас, с приходом инвестора, ситуация может кардинально измениться. Как сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, концессионером в Каменском районе стало предприятие «ТК Система». Начиная с 2021 года оно намерено отремонтировать восемь действующих котельных и 40 км тепловых сетей в округе, а также построить ещё семь новых коммунальных объектов.

– Работы стартуют в двух сёлах – Маминском и Рыбниковском, – рассказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов. – Там в общей сложности проживает почти две тысячи человек. Износ сетей – очень высокий, и построить новые сети в этих сёлах необходимо как можно скорее.

Шансы на выход из коммунального кризиса в Каменском районе высоко оценил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов:

– Реализация концессионного соглашения позволит повысить надёжность систем теплоснабжения, уменьшить количество внештатных ситуаций, свести к минимуму возможные отключения и главное – улучшить качество коммунальных услуг для жителей.

Справка «ОГ» Концессия – вид договора, при котором государственные (муниципальные) объекты (сети) передаются в оперативное управление инвестору, но сами объекты (сети) остаются при этом в собственности государства (муниципалитета). На сегодняшний день в Свердловской области реализуется 47 концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Муниципалитеты – Ревда, Кировград, Красноуфимск, Алапаевск, Кушва, Артёмовский, Верх-Нейвинский и другие. Общий объём инвестиций в коммунальную инфраструктуру превышает 26 млрд рублей.

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