Отопительный сезон стартовал в 75 свердловских муниципалитетах. Фото: Алексей Кунилов.

В большинстве свердловских муниципалитетов начался отопительный сезон. По данным на утро 17 сентября, в регионе тепло получили 45% объектов соцсферы и 19% жилфонда.

Как сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, учреждения соцкультбыта отапливаются в 28 территориях, 100% подключение жилфонда обеспечено в 22 муниципалитетах. В частности, тепло пришло в дома жителей Таборинского муниципального района, Пышминского, Тугулымского, Артинского, Бисертского, Верхотурского, Новолялинского городских округов.

Отмечается, что в регионе заработали 937 котельных (62%). Они отапливают 1,68 млн квадратных метров жилья и 2669 объектов соцкультбыта – 470 школ (44%), 696 детсадов (41,2%), 577 учреждений здравоохранения (52,3%), 555 учреждений культуры (47%), 76 интернатов (48%) и 295 прочих учреждений социальной сферы.

Стоит отметить, что отопительный сезон стартовал в 75 муниципалитетах. По данным департамента информполитики Свердловской области, всего в регионе значатся 94 муниципальных образования. Ознакомиться с полным списком можно тут.

По данным пресс-службы АО "Облкоммунэнерго", первым в отопительный сезон включилось самое северное подразделение "Объединенной теплоснабжающей компании" – Пелымский городской округ. Там батареи нагрелись ещё 1 сентября, и сейчас все потребители полностью обеспечены теплом.

"Сегодня мы запускаем тепло в селе Патруши Сысертского городского округа, это последняя территория, где органы местного самоуправления сами определили, с какого числа начнется зимний отопительный сезон. Ещё в трех муниципалитетах – Баранчинском, Верх-Нейвинском и Новой Ляле – мы будем ориентироваться на температурный режим и приступим к подаче тепла, когда среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже 8ºС", – рассказал гендиректор ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов.

Напомним, в столице Урала первый этап подачи тепла стартовал 15 сентября. Он продлится до 22 сентября. За это время коммунальщики планируют обогреть дома, расположенные в центре, в микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и других. Второй этап придётся на 23-30 сентября.