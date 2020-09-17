В половине детских садов Нижнего Тагила подключили отопление

Жилой фонд обеспечен коммунальным благом более чем на 70%. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле продолжается процесс подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. К настоящему времени отопление подключено в 50% детских садов.

В учреждениях здравоохранения пуск тепла осуществлён на 64%. В школах этот процесс идёт медленнее: тепло пришло пока только в восемь образовательных учреждений из 69 (12%).

Жилой фонд обеспечен коммунальным благом более чем на 70%: центральное отопление включено в 1820 домах города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», заполнение систем теплоснабжения в Нижнем Тагиле началось 15 сентября. С этого дня в городе, как и в других муниципалитетах Среднего Урала, работает горячая линия по вопросам подключения отопления. Задать интересующие вопросы граждане могут, обратившись по телефонам 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83.

Добавим, отопительный сезон уже стартовал в 75 муниципалитетах Свердловской области. По данным на сегодняшнее утро, в регионе тепло получили 45% объектов соцсферы и 19% жилых домов.