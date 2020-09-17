На Среднем Урале создана рабочая группа по оптимизации техприсоединения объектов капстроительства

Приоритетной задачей станет сокращение сроков исполнения сторонами своих договорных обязательств. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области создана рабочая группа по оптимизации процессов техприсоединения к сетям. В неё вошли представители профильных министерств, региональной энергетической комиссии и шести крупнейших электросетевых организаций Среднего Урала.

Рабочую группу возглавил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. В её задачи входит координация взаимодействия между собственниками сетей и представителями органов власти при осуществлении технологического присоединения к инфраструктуре новых объектов капитального строительства.

По словам Игоря Чикризова, приоритетной задачей станет сокращение сроков исполнения сторонами своих договорных обязательств.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, рабочая группа по рассмотрению вопросов, возникающих в процессе технологического подключения объектов к сетям электроснабжения создана по поручению губернатор Евгения Куйвашева.

Ранее глава региона поставил перед правительством области задачу сократить в 2021 году средний срок подключения энергопринимающих устройств заявителей малого и средний бизнеса к сетям электроснабжения до 52 дней.

Напомним, ранее в Свердловской области утвердили схему и программу развития электроэнергетики на период 2021-2025 годов. Одна из первостепенных задач программы — технологическое присоединение объектов Универсиады-2023.

Сегодня также стало известно, финансирование работ по обеспечению электроснабжения объектов студенческих игр составит 1,5 млрд рублей.