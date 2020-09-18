Опубликованы эскизы привокзальной площади в Нижнем Тагиле

28 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев представит проект губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Фото: эскизы

Представлен проект реконструкции привокзальной площади в Нижнем Тагиле, где будет установлена памятная стела "Город трудовой доблести". Участок улицы Садовая от проспекта Ленина до Заводской будет полностью реорганизован.

Там исчезнут рекламные конструкции и киоски, а схема улично-дорожной сети будет изменена на Т-образный перекрёсток.

"Это позволит увеличить пропускную способность участка, расширить открытые парковки для личного автотранспорта и выиграть место для создания небольшого сквера, где будет установлена памятная стела", - приводит пресс-служба мэрии города слова представителя ООО "Уральский дорожный научно-исследовательский центр" Сергея Чудинова.

Стела "Город трудовой доблести" будет установлена на пересечении улиц Садовой и проспекта Строителей, где организуют круговое движение. На стеле будет изображён герб Нижнего Тагила и текст Указа Президента РФ о присвоении городу почётного звания РФ, подписанного 2 июля 2020 года.

Благоустроить планируется территорию площадью более 45 000 кв. м. Реконструкция начнётся весной 2021 года. Сейчас будет готовиться техзадание для подрядчика, средства на разработку проектно-сметной документации предусмотрены в бюджете города.

Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев одобрил проект реконструкции площади. 28 сентября он представит его губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Напомним, что 5 августа глава города заявил, что за установку стелы "Город трудовой доблести" на Привокзальной площади проголосовали 44% участников онлайн-голосования.

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Фото: эскиз

Фото: эскиз

Фото: эскиз