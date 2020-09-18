В МинЖКХ опровергли заявления о строительстве мусороперерабатывающего завода в Дегтярске

Площадку под завод назовут после исследованиях возможных вариантов. Фото: Павел Ворожцов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что решения о месте для мусороперерабатывающего завода вблизи Екатеринбурга не принято. Площадку назовут после исследованиях возможных вариантов.

По словам министра, сначала должны быть проведены гидрогеологические изыскания на предполагаемых площадках.

"На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято", - приводит департамент информполитики региона слова Николая Смирнова.

На данный момент соглосование проходит документация по проведению открытого конкурса на заключение концессионного соглашения. Будущего концессионера выберут после принятия распоряжения правительства Свердловской области.

Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью порталу е1.ru рассказал, что одним из вариантов размещения мусороперерабатывающего комплекса является Дегтярск. Если выберут этот город, то к нему могут построить прямую дорогу из Екатеринбурга, чтобы вывозить мусор.

Ранее в разговоре с "Облгазетой" Николай Смирнов заявлял, что в течение ближайших трёх лет на Среднем Урале будут построены не менее 12 мусоросортировочных комплексов. По Екатеринбургу есть решение, что будут строиться два таких комплекса мощностью 350–400 тонн каждый, однако площадки не назывались.

В чём разница между мусоросортировочными и мусороперерабатывающими заводами? "Мусороперерабатывающие комплексы обычно строятся вокруг мусоросортировочных заводов и занимаются переработкой отсортированных фракций. У нас в области как раз будут строиться комплексы, занимающиеся и сортировкой, и переработкой. Такие объекты ещё называют экотехнопарки", - пояснял ранее "ОГ" региональный министр энергетики и ЖКХ.

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