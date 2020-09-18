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Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 сентября 2020, 13:56

В девяти свердловских муниципалитетах ещё не стартовал отопительный сезон

отопление

Подавать тепло до сих пор не начали в Каменске-Уральском, Берёзовском, Арамиле, Невьянске, Кузнецовском сельском поселении и ещё четырёх муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

По данным на утро 18 сентября, к подключению отопления приступили 85 муниципалитетов Среднего Урала. В остальных девяти — подача тепла ещё на началась.

Об этом на пресс-конференции, посвящённой старту отопительного сезона в Свердловской области, рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

Он уточнил, что подключать системы теплоснабжения не начали, в частности, в Каменске-Уральском, Берёзовском, Арамиле, Невьянске и Кузнецовском сельском поселении. Там и ещё в четырёх муниципалитетах батареи должны нагреться сегодня, в выходные или в начале следующей недели.

Первый заместитель министра добавил, что на подготовку к отопительному сезону в этом году было потрачено 4,9 млрд рублей. Средства были выделены из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников.

«Я уверен, что в этом году начало отопительного сезона будет своевременным и что жители Свердловской области не испытают дискомфорта от отсутствия отопления», - заявил Игорь Чикризов.

Накануне сообщалось о том, что отопительный сезон стартовал в 75 муниципалитетах региона. За сутки тепло начали подавать ещё в 10 территориях. К централизованным системам теплоснабжения подключено 33% жилых домов и 60% учреждений социальной сферы.

Напомним, с15 сентября в свердловских муниципалитетах работают горячие линии по вопросам подачи тепла. С полным списком номеров телефонов можно ознакомиться в материале «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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