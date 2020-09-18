На подготовку к отопительному сезону потратили 4,9 млрд рублей

В этом году тепло в дома уральцев придёт вовремя. Помешать этому не смогла даже пандемия. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на пандемию, отопительный сезон удалось начать в срок – об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. К подключению тепла уже приступили 85 муниципалитетов региона.

Ранее «ОГ» писала, что с началом режима самоизоляции поступления от коммунальных платежей снизились на 10 процентов. Как рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, постепенно ситуация выправилась, а объём просрочки сравнялся с прошлым годом.

– Невыплаченные деньги – это всегда недостаточная подготовка к отопительному сезону и сложности при прохождении зимнего периода. Из-за карантина людей начали переводить на удалённую работу, некоторые вообще не работали, – комментирует он. – Понятно, что платёжеспособность снизилась. Тем более что на федеральном уровне был принят документ, который освободил на этот год население от пеней за коммунальные услуги. У многих возникло ощущение, что до конца года население вообще освобождается от оплаты. Пришлось проводить разъяснительную работу. Ситуация стала лучше, когда начали открываться пункты по приёму платежей и ускорилась обработка электронных переводов.

Объём финансирования на подготовку к отопительному сезону в этом году составил 4,9 млрд рублей – средства областного и местных бюджетов, ремонтных программ предприятий ЖКХ. Замминистра напомнил, что в апреле коммунальщикам были запрещены работы по капитальному ремонту и плановым заменам оборудования, за исключением аварийных ситуаций. В мае скорость подготовки к отопительному сезону снизилась. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуация была стабилизирована в течение трёх летних месяцев. Сейчас коммунальные сети готовы на 99 процентов, в ближайшие дни закончатся последние этапы работ.

Отметим, что к отоплению уже подключено 33 процента жилого фонда и 60 процентов социальных объектов. 23 муниципалитета уже полностью подключены к теплу.

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