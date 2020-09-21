Без отопления остаются два свердловских муниципалитета. Фото: Павел Ворожцов.

В 92 муниципалитетах Свердловской области стартовал отопительный сезон. По данным на утро 21 сентября без тепла остаются Арамиль и Дегтярск.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте информполитики региона, на двух указанных территориях ведётся подключение системы теплоснабжения. Сперва тепло дадут в школы, детсады и больницы, а позже в жилые дома.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе отапливается 50% жилищного фонда (44 млн квадратных метров жилья). Батареи нагрели в 4 991 (83%) учреждении соцсферы: в 931 школе (83%), 1 498 детсадах (88,43%), 900 больницах (83,3%), 139 интернатах (87,42%) и прочих организациях.

О 100% подключении тепла в домах свердловчан отчитались 42 муниципалитета, в объектах социальной сферы – 48. Также известно, что в Екатеринбурге теплом обеспечено 27% жилфонда и 78% учреждений.

«Подключение тепла идёт по графику, в соответствии с температурными показателями», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, 18 сентября сообщалось о девяти муниципалитетах, где не началась подача тепла. В частности, речь шла о Каменске-Уральском, Берёзовском, Арамиле, Невьянске и Кузнецовском сельском поселении.

Добавим, на подготовку к отопительному сезону в 2020 году было потрачено 4,9 млрд рублей. Средства были выделены из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников.