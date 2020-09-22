Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 сентября 2020, 15:37

Екатеринбуржцам рассказали, куда жаловаться на нарушения при подключении отопления

батарея, кружка, плед

Прокуратура Екатеринбурга запустила горячую линию по вопросам старта отопительного сезона. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Екатеринбурга запустила горячую линию по вопросам старта отопительного сезона. Туда горожане смогут обратиться в случаях нарушений при подключении отопления в жилых домах и соцобъектах города.

Телефон горячей линии — 229-59-24. Звоня по этому номеру и рассказывая о проблеме, граждане должны указывать адрес дома или социального учреждения, контактный телефон и управляющую организацию, которая обслуживает интересующий объект, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Если нарушения закона будут выявлены, прокуратура обещает принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, подача тепла в Екатеринбурге началась 15 сентября. По данным на сегодняшнее утро, в городе отоплением обеспечены 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Добавим, ранее также в каждом из свердловских муниципалитетов были запущены свои горячие линии по вопросам подключения тепла. Жители Екатеринбурга могут обратиться с интересующими их вопросами по телефонам 222-30-05 или 371-11-75.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.09.2020, 15:52 / Общество
Законопроекты о штрафах за призывы против целостности РФ приняты в первом чтении
22.09.2020, 15:37 / Общество
Екатеринбуржцам рассказали, куда жаловаться на нарушения при подключении отопления
22.09.2020, 15:12 / Культура
В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка полотен художника Репина
22.09.2020, 14:53 / Общество
На Среднем Урале в 1,4 раза выросла заболеваемость пневмонией
22.09.2020, 14:50 / Общество
Стал известен состав нового Архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга