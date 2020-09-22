Екатеринбуржцам рассказали, куда жаловаться на нарушения при подключении отопления

Прокуратура Екатеринбурга запустила горячую линию по вопросам старта отопительного сезона. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Екатеринбурга запустила горячую линию по вопросам старта отопительного сезона. Туда горожане смогут обратиться в случаях нарушений при подключении отопления в жилых домах и соцобъектах города.

Телефон горячей линии — 229-59-24. Звоня по этому номеру и рассказывая о проблеме, граждане должны указывать адрес дома или социального учреждения, контактный телефон и управляющую организацию, которая обслуживает интересующий объект, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Если нарушения закона будут выявлены, прокуратура обещает принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, подача тепла в Екатеринбурге началась 15 сентября. По данным на сегодняшнее утро, в городе отоплением обеспечены 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Добавим, ранее также в каждом из свердловских муниципалитетов были запущены свои горячие линии по вопросам подключения тепла. Жители Екатеринбурга могут обратиться с интересующими их вопросами по телефонам 222-30-05 или 371-11-75.