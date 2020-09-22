Сейчас мусор из уральской столицы отправляют на полигон «Северный», который практически исчерпал свои ресурсы. Фото: Павел Ворожцов

Людям публичным, к числу коих принадлежат и чиновники, хорошо знаком смысл фразы «Слово не воробей». В прошлый четверг СМИ Екатеринбурга облетело неосторожное высказывание главы города Александра Высокинского о строительстве в Дегтярске завода для переработки мусора из уральской столицы. Заявление было воспринято настолько буквально, что региональному МинЖКХ пришлось выступать с опровержением: решение ещё не принято.

Речь о заводе, напомним, зашла в прямом эфире портала E1.RU. Во время часовой прогулки по центру города главный редактор портала Оксана Маклакова зачитала главе города вопрос от зрителя: «В какой федеральной программе по переработке мусора участвует Екатеринбург? Где её реальные результаты и когда в городе появится перерабатывающий завод полного цикла?».

«У нас есть проект около Дегтярска. За Дегтярском, – ответил Высокинский. – Полигон должен находиться на удалении от жилых домов, поэтому остановлена Широкая Речка, у нас осталось не так много возможностей возить на Северный полигон. Проекты по строительству нового полигона и перерабатывающего завода есть. МинЖКХ проводит конкурсные процедуры, и надо выходить на стройку».

Новостные порталы запестрели заголовками: «Мусор из Екатеринбурга будут возить в Дегтярск». В дегтярских пабликах в соцетях тоже начались обсуждения: «Наш город – не свалка!», «А почему нас не спросили?». Несколько местных депутатов даже создали онлайн-петицию против строительства завода.

На следующий день в региональном МинЖКХ заявили о преждевременности таких заявлений.

«На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято, – сообщил глава министерства Николай Смирнов. – Конкретное место для застройки может быть и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках».

По словам министра, сейчас проходит согласование документации по проведению открытого конкурса на право заключения соответствующего концессионного соглашения. Будущего концессионера определят после принятия распоряжения регионального правительства.

Власти Дегтярска опубликовали слова министра на официальном сайте города, чтобы успокоить жителей. Между тем на официальном портале Екатеринбурга никаких конкретных разъяснений так и не появилось.

За последнее время это уже не первая ситуация, когда Александр Высокинский провоцирует своими высказываниями бурную реакцию у жителей (взять хотя бы его недавнее заявление о сносе КОРа в Екатеринбурге, хотя такое решение официально не принято).

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