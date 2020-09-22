В Висимо-Уткинске восстановили переправу через речку Грязнушку

Глава Висимо-Уткинска провёл мэра Владислава Пинаева по новой переправе. Фото: Галина Соколова

Наверняка, прочитав заголовок, многие улыбнутся – подумаешь, какая-то Грязнушка. Но название этой речки хорошо знают в нижнетагильской мэрии. С 2011 года от жителей Висимо-Уткинска поступали сюда просьбы починить развалившийся мост, но объект не стоял на балансе муниципалитета. Наконец, выход нашли: восстановили водопропускное сооружение на дороге. Надёжную связь с большой землёй получили 112 жителей посёлка и столько же дачников.

Переправу через речку со столь неромантичным названием построило в советское время руководство местного лесничества, так как в микрорайоне Черёмушки находились их контора и двухэтажный дом для сотрудников. Со временем узкий мосток обветшал, в нём образовались ямы, куда время от времени проваливались колёса автомобилей. Для жителей это единственная дорога, связывающая их с посёлком. Нажимая педаль газа, рисковали каждый раз. Небезопасным также был путь местных детей до школы, ведь за речкой проживают 14 юных жителей Висимо-Уткинска.

– Бывали случаи, когда приезжавшая по вызову скорая помощь до Черёмушек не доезжала – останавливалась перед ветхим мостиком. Больных на руках к ней выносили. И мусоровоз не рисковал проезжать, – поясняет жительница Висимо-Уткинска Наталья Брусницына.

Немудрено, что жители регулярно отсылали жалобы во все инстанции. И вот этим летом на берег пришли дорожные строители. Чтобы жителям не перекрывать единственную транспортную артерию, рядом они построили пешеходный мостик. Автомобилисты же после жары нашли в обмелевшей речке брод. На сегодняшний день восстановительные работы на дорожном полотне завершены. С одного берега на другой может беспрепятственно пройти транспорт весом до 20 тонн.

Первыми новый путь освоили местные школьники. Фото: Галина Соколова

– Уже сейчас можно пользоваться переправой, а в дальнейшем мы установим дополнительное ограждение, выполним благоустройство, посадим у дороги рябины, – сообщил руководитель подрядной организации Ярослав Мацко.

Первое деревце вместе с жителями посадил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

– Хорошо, что удалось решить такую застарелую проблему. Сельскими дорогами и мостами мы продолжим серьёзно заниматься. На очереди посёлок Студёный, – рассказал сельчанам мэр.

Кроме ненадёжной переправы, у жителей и дачников Висимо-Уткинска ещё пять лет назад был целый список проблем, отравлявших сельскую жизнь. Люди жаловались на плохое качество воды в колодцах, темноту на улицах, частые аварийные отключения электричества. Шаг за шагом с помощью специалистов управления территориального развития Нижнего Тагила все эти «болячки» удалось излечить.

– Некоторые колодцы мы прочистили самостоятельно, город помог пробурить скважины. Сегодня у нас 34 питьевых источника. Что касается уличного освещения, то по муниципальной программе «Светлый город» в посёлке установлено 200 светильников. Проведена реконструкция электрохозяйства, после этого аварийные отключения стали редкостью, – поясняет глава Висимо-Уткинской администрации Михаил Бритов.

Михаил Бритов. Фото: Галина Соколова

О том, что курс выбран верно, говорит тот факт, что за последнюю пятилетку число зарегистрированных жителей Висимо-Уткинска выросло на 100 человек. Значительно подскочили цены на дома и землю. Скромный домик здесь стоит не меньше двухкомнатной городской квартиры.

Решив первоочередные хозяйственные задачи, жители Висимо-Уткинска думают о перспективах. В старые времена посёлок был важным промышленно-транспортным узлом демидовской империи. Сегодня ставка делается на участие в проектах кластера «Гора Белая» и возрождение на территории сельскохозяйственного производства.

Речка Грязнушка. Фото: Галина Соколова

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