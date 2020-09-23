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23 сентября 2020, 07:40

В Екатеринбурге стартует второй этап подключения тепла

Кот на батарее

Второй этап продлится до 30 сентября. Фото: Оксана Жилина

23 сентября в столице Урала начинается второй и последний этап подачи тепла. Батареи должны нагреться у жителей Паркового, Пионерского посёлка, Ботаники, а также в оставшихся домах на Уралмаше, Эльмаше и Юго-Западе.

Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге с середины сентября. За семь дней тепло пришло в дома в центре, в микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и других. Всего отоплением обеспечены 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы. Второй этап продлится до 30 сентября.

График подключения тепла, предоставленный АО "ЕТК:

Фото: график подачи тепла
Фото: график подачи тепла

Накануне прокуратура запустила горячую линию для екатеринбуржцев. Горожане могут сообщать по номеру 229-59-24 о случаях нарушений при подключении отопления.

Добавим, что в начале недели столицу Урала накрыло первым снегом. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С и снег, а также сильный ветер.

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Областная газета Свердловской области

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