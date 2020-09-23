Отопительный сезон пришёл во все свердловские муниципалитеты

В Екатеринбурге батареи нагрелись в 39% домов и 85% соцобъектов. Фото: Алексей Кунилов.

Во всех 94 муниципалитетах Свердловской области стартовал отопительный сезон. К утру 23 сентября в регионе потеплело в 70% жилых помещений и 91% соцобъектов.

Как сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, в этом году подача тепла идёт с опережением графиков предыдущих лет. Так, к той же дате прошлого года на Среднем Урале отопление было подключено в 60% жилфонда и 84% социальных учреждений.

К настоящему моменту тепло поступило во все дома 59 муниципалитетов региона, все учреждения соцкультбыта обеспечены коммунальным благом в 61 территории.

В Екатеринбурге батареи нагрелись в 39% домов и 85% соцобъектов. Сегодня в столице Урала стартовал второй этап подключения к теплу.

Сутками ранее сообщалось о том, что подключение систем теплоснабжения началось в 93 муниципалитетах. Последним к запуску тепла приступил Дегтярск.

Напомним, с 15 сентября на Среднем Урале работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Обратиться за консультацией можно и к специалистам минЖКХ (по телефону (343) 358-18-10 в будние дни с 9:00 до 18:00), и к представителям муниципалитетов. Полный список телефонных номеров ранее публиковала «Областная газета».