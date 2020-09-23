На виртуальной набережной Екатеринбурга появилась Серознамённая группа 2.0

Так выглядит Серознамённая группа 2.0 в Яндекс.Картах. Фото: Катерина Кизюн.

Серознамённая группа 2.0 на месте демонтированной Краснознамённой группы появилась на набережной виртуального Екатеринбурга в Яндекс.Картах. Авторы идеи убеждены: необходимо обратить внимание на советский архитектурный модернизм и придать ему дополнительную символическую стоимость.

"Композиция из 16 бетонных знамён посвящена архитектуре советского модернизма и людям, которые её создавали, - сообщили нам авторы идеи в "ВКонтакте", предложив новость в нашем паблике. - Вместе с @club161665691 (Яндекс.Картами) и фестивалем @club17497334 (STENOGRAFFIA) мы восстановили Краснознаменную группу на онлайн-панорамах города, на её законном месте. Изменив цвет группы, мы сделали её серознаменной. Серознаменная группа 2.0 — это не только очередная работа из мокьютектурной серии. Это призыв объединиться, чтобы защитить наше архитектурное наследие", - написала Катерина Кизюн.

Мокьютектура - направление, которое зародилось в рамках российского фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Некая арх-утопия (архитектурная утопия). Все работы в этом жанре авторы выполняют в сером цвете. В 2018 году Серознамённая группа впервые появилась в Екатеринбурге — на здании по адресу ул. Восточная, 182. Фото: https://nashural.ru

Напомним, Краснознамённая группа была демонтирована в 2013 году. Горожане не раз просили вернуть на место символ советской эпохи. В январе 2020 года была установлена табличка, описывающая историю памятника: «Екатеринбург (на тот момент Свердловск) был награждён орденом Ленина в 1973 году за трудовые заслуги жителей, их вклад в победу в Великой Отечественной войне».

Позже замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал о планах по проведению капитального ремонта павильона подъёмных механизмов плотины Городского пруда, где будет вновь установлена Кразнознамённая группа предварительно в 2021 году. Однако до этого власти заявляли, что восстановят орден в 2020-м году, но этого так и не случилось.

В августе глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщал, что реконструкция плотины Городского пруда стартует либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года. По его словам, Краснознамённая группа вернётся на Плотинку не с одним орденом Ленина, а с тремя.

Посмотреть на виртуальную Серознамённую группу можно по координатам в Яндекс.Картах: 56.838456, 60.603521.