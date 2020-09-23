«Карманы» любят счёт

На каждую парковку общего пользования будет составляться акт со сведениями о собственнике, условиях стоянки и количестве мест. Фото: Алексей Кунилов

В начале сентября глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о создании реестра парковок общего пользования. «Документ призван упорядочить парковочное пространство в городе», – пояснили в мэрии. А заодно посчитать количество легальных парковочных мест. Решит ли этот документ проблему нелегальных парковок, которые представляют для муниципалитета куда более серьёзную проблему?

Принцип действия

Начнём с того, что в уральской столице есть общедоступная карта под названием «Парковочное пространство Екатеринбурга». Она создана в помощь автомобилистам – через мобильное приложение можно найти ближайшую парковку, оплатить её, продлить время парковки и прочее. Но эта карта касается только платных парковок.

Новый же реестр создаётся в помощь местным властям. Как выяснила «Облгазета», формирование парковочной базы данных идёт в соответствии с федеральным законом «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», принятом в декабре 2017 года. И это общепринятая практика в муниципалитетах (так, например, реестры парковок уже составлены в Артях, Берёзовском и других МО).

Механизм создания реестра таков: районные администрации формируют исходные перечни всех парковок (включая парковочные «карманы») на своих территориях и отправляют их в комитет мэрии по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Затем в реестр добавляют новые парковки – по заявкам их владельцев либо во время их инвентаризации объектов мэрией.

В информации по каждой парковке указываются сведения о собственнике, режим и условия работы (платная или бесплатная, охраняемая или нет), оборудование (шлагбаумы, парковочные барьеры и так далее), количество доступных мест, стоимость услуг. Естественно, всем официальным парковкам присваивается кадастровый номер. Сверять данные и актуализировать список будут не реже чем раз в квартал.

Как сообщил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов, сейчас в реестре – 793 парковки. Но данные постоянно обновляются. В районных мэриях работа по созданию реестра уже началась.

– Да, мы в курсе о постановлении главы. Все данные у нас есть. Ждём официальных нормативных документов и приступаем к передаче данных по парковкам, – сказала Анна Горкунова, начальник отдела по работе со СМИ администрации Ленинского района.

Проблему решать самим?

Интересно, что новый городской реестр не будет учитывать нелегальные парковки. Как пояснили в мэрии, «потому что он предполагает наличие законного права владения земельным участком». Между тем это серьёзные потери для бюджета города, ведь если доходы с официальных парковок идут в муниципальную казну, то с нелегальных – в карманы их владельцев. Кроме того, самовольные парковки (огороженные цепями, шлагбаумами и «лягушками» «для своих») ежегодно становятся поводом для скандалов (так, в 2018 году в Краснолесье работники нелегальной парковки перекрыли проезд по улице Чкалова, а в 2016 году на Вторчермете жильцы вышли с ломами выворачивать парковки по улице Дорожной).

Как выяснилось, мэрия действует в соответствии с порядком ведения реестра парковок общего пользования. Это областной документ, утверждённый минтрансом ещё в январе этого года. И согласно ему, НЕ подлежат включению в реестр парковки на внутридворовых территориях, штрафстоянки, парковки у объектов социального значения и прочее.

Проблему нелегальных парковок, судя по всему, решать самим жителям. В районных администрациях говорят, что эти вопросы оперативно решают квартальные – буквально по звонку горожан. Если же это не действует, у сознательных граждан всегда есть право обратиться в полицию, прокуратуру и управление Росреестра.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».