Вступил в силу новый порядок поверки счётчиков. Что делать собственникам?

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Вступил в силу закон о новом порядке поверки бытовых счётчиков. Теперь единственным юридически значимым документом о результатах проведения поверки будет служить запись в электронном реестре Росстандарта. Привычные бумажные свидетельства, которые раньше выдавались собственникам, будут носить исключительно справочный характер.

Как пояснил «Облгазете» руководитель свердловского регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Евгений Сутягин, вся необходимая информация в реестр будет передана управляющей компанией. Убедиться в том, что данные о поверке счётчика внесены в реестр, можно указав в строке поиска на сайте реестра заводской или инвентарный номер своего средства измерения. Там же указывается дата следующей поверки.

– Собственникам жилья, у которых поверены счётчики, никуда обращаться не надо. Но если у вас подошёл срок поверки – необходимо уточнить на сайте ГИС ЖКХ или у своей управляющей компании список аффилированных компаний, чтобы исключить ситуации, когда предприниматель выполнил свою работу, а данные о поверке в УК не поступили, – отметил он.

Добавим, до конца 2020 года в России из-за пандемии действует мораторий на проведение поверки бытовых счётчиков. До этого момента управляющие и ресурсоснабжающие компании должны принимать без штрафов показания даже со средств измерения, у которых истекли сроки поверки.