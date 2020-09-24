Десять лет без чистой воды

Новую скважину, где вода чище, чем в старой, пришлось законсервировать. Фото: Галина Соловьева

Из года в год им обещают поставить современные водоочистные сооружения и проложить до них новые трубы, потому что вода из артезианской скважины не соответствует санитарным нормам по химическому составу. Очередное обещание глава Махнёвского муниципального образования Александр Лызлов дал 31 августа вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько в преддверии выборов в местную думу. Мэр заверил, что чистую воду людям дадут к 10 сентября. Прошло две недели после выборов, но чуда не случилось.

Не для питья

Жителей Совхозного ждали корреспондентов «ОГ» с утра. Мы встретились с ними напротив поселковой администрации и сразу же направились к главе Махнёвского МО Александру Лызлову. Но он оказался не готов к неожиданному визиту журналистов и попросил выйти из кабинета, пока к нему не явятся специалисты по ЖКХ. В ожидании их мы разговорились с заместителем председателя местного Совета ветеранов Алевтиной Смагиной.

– До 2010 года на берегу реки Тагил стояла водонапорная башня, которая подавала в Совхозный городок качественную воду, но водовод замыло песком, и он вышел из строя, – рассказала Алевтина Анатольевна. – Тогда власти посёлка решили подавать воду из артезианской скважины. Пробурили, посмотрели, а оттуда идёт чёрно-бурая маслянистая жидкость с запахом железа и мазутной плёнкой, которую и водой-то не назовёшь. Руки моешь, а они ещё грязнее становятся. Я уже не говорю про то, что душ толком не примешь: приходится отстаивать воду несколько суток в титане, чтобы она хоть немного осветлилась.

О том, что вода не пригодна для питья из-за превышения показателей по железу, марганцу и кремнию, территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Алапаевске, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах уведомлял местные власти не единожды. Последний раз это случилось в апреле 2018 года: тогда санврачи запретили эксплуатацию скважины на 60 дней. Однако чиновники это предписание проигнорировали, иначе им пришлось бы закончить отопительный сезон раньше времени — из двух зол выбрали меньшее.

– Фильтров, которые мы устанавливаем для очистки воды у себя в квартирах, хватает на неделю — потом вода снова поступает ржавой, – вмешалась в разговор старшая по дому на улице Советской, 182 Людмила Тонкова. – Бельё стирать невозможно, особенно белое. Ванную, раковины, унитаз и стиральную машину приходится отмывать раз в месяц чистящими средствами. Через год их приходится менять на новые вместе с сантехникой. И это при том, что по квитанциям за квартплату с нас берут деньги за питьевую воду, хотя по факту она техническая.

Поэтому жители Совхозного ездят за чистой водой на окрестные родники. В микрорайоне живут около 500 человек, из них 80 процентов — это пенсионеры. Транспортные расходы им, естественно, никто не оплачивает, как и вред, который наносит здоровью употребление некачественной воды. Зато махнёвские власти не скупятся на обещания.

– Мы к Лызлову ходим все пять лет, что он находится у власти, – добавила жительница дома по улице Победы, 109 Наталья Шалгина. – Писали письма во все инстанции, от местной прокуратуры до приёмной Президента России, – без толку. Глава всё обещает и обещает. В 2017 году сказал, что чистая вода будет летом 2018-го. С тех пор прошло лето, мы снова пришли к нему, а он нам в ответ: «Я такое говорил?». У меня даже есть запись разговора.

Обещанного три года ждут

Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в ноябре 2019 года, когда администрация Махнёвского МО заключила муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству системы водоподготовки на сумму 11 миллионов рублей. Срок контракта – апрель 2021 года, подрядчик – ООО «Проектно-строительная компания «Атлант». Работы разделили на несколько этапов: подготовка проектно-сметной документации, геологические изыскания, бурение двух скважин, закупка оборудования – пластиковых труб диаметром 63 миллиметра и двух автоматизированных павильонов водоочистки, рытьё траншеи для укладки труб, монтаж павильонов и пусконаладочные работы. Но, по словам Александра Лызлова, с выполнением контракта возникли проблемы.

– Сначала мы не смогли согласовать размещение трубопровода с сетевыми организациями: по проекту мы хотели провести его рядом с газопроводом, – пояснил глава Махнёвского МО. – Из-за этого нам пришлось копать траншею вдоль просёлочной дороги, и с 1,2 километра, как указано в контракте, её длина увеличилась до 1,6 километра. Потом возникли сложности с рытьём трассы: подрядчику осталось прокопать ещё около 700 метров. «Атлант» нанимал для земляных работ субподрядчиков, чтобы удешевить их. Два раза копали – в начале лета и в конце – и оба раза траншея обрушивалась. Подрядчик говорит, что работы не выполнил в срок по причине коронавируса – не мог нанять людей – и дождей, из-за которых траншея и осыпалась. Как бы то ни было, восстанавливать её он будет за свой счёт – мы из бюджета оплачивать ничего не будем.

Чтобы проверить слова Александра Лызлова, мы прошли путь вдоль траншеи от новых скважин до станции водоподготовки. Зрелище впечатляющее: одна половина траншеи глубиной три метра и шириной около одного вырыта экскаватором, а другая, глубиной около 1,5 метра и шириной не более 30 сантиметров, прокопана непонятно чем. И если первая часть обвалилась на полметра, то вторую вообще сложно разглядеть под зарослями травы. И сразу же возник вопрос: если траншея в таком плачевном состоянии, а павильоны водоочистки до сих пор не поставлены, то зачем глава муниципалитета прилюдно обещал вице-губернатору Сергею Бидонько подать чистую воду жителям Совхозного до 10 сентября?

Теперь Александр Лызлов называет новый срок – октябрь-ноябрь. Пока водопровод не провели, на старую скважину поставили три фильтра механической очистки воды. Как подчеркнул директор МУП «ЖКХ» Махнёвского МО Иван Кочкарёв, они очищают воду в несколько этапов: на уровне 130 микрон, 50 микрон и 5 микрон. Фильтры меняют еженедельно. Но из-за особенностей геологического строения местных пород вода в любом случае не будет соответствовать санитарным показателям, если не установить павильоны водоочистки. Подрядчик, в свою очередь, пообещал, что их смонтируют и запустят в те сроки, что в последний раз назвал Александр Лызлов. В течение зимы сотрудники МУП «ЖКХ» будут отслеживать качество питьевой воды, и если к окончанию срока контракта возникнут неполадки, то компания «Атлант» будет обязана их устранить.

– К устройству траншеи мы приступим на следующей неделе или даже в эти выходные, как только установится солнечная погода, – заверил директор ООО «Проектно-строительная компания «Атлант» Артём Шаповалов. – К концу октября уже проложим все трубы, тогда же поставим в Махнёво павильоны водоочистки. Пусконаладочные работы завершим в то же время. В новых скважинах вода по химическим показателям намного лучше, чем в старой, поэтому жители получат качественную воду.

Что ж, поживём – увидим, как махнёвские власти выполнят очередное своё обещание. «ОГ» будет следить за развитием ситуации.

Траншеи для водовода выкопаны, но уже несколько раз осыпались. А водопровода с чистой водой так и нет. Фото: Галина Соловьева

Жители микрорайона Совхозный посёлка Махнёво предъявляют тарелку, в которую въелась ржавчина от грязной воды из крана. Фото: Галина Соловьева

Глава Махнёвского МО Александр Лызлов (в центре) вновь обещает наладить подачу чистой воды в микрорайон Совхозный. Фото: Галина Соловьева

Из-за грязной воды даже сантехника быстро приходит в негодность. Фото: Галина Соловьева

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