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Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 сентября 2020, 14:40

Глава Минстроя РФ открыл центральную площадь в Верхотурье

Обновлёная центральная площадь в Верхотурье

Площадь преобразилась за счёт разделения на функциональные зоны. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыли обновлённую площадь в Верхотурье. Реконструкция велась в течение двух лет на средства федерального и областного бюджетов.

На работы было выделено 196 миллионов рублей. Отметим, что 54 из них муниципалитет получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Площадь преобразилась за счёт разделения на функциональные зоны: детскую и спортивную зоны, смотровые площадки, зону для отдыха, место для поведения городских мероприятий (праздников, ярмарок и фестивалей).

"Очень знаково, что проект в Верхотурье был разработан в результате консультаций с жителями города. Самое главное, чтобы то, что мы получаем в действительности, совпадало с тем, как мы это представляли. Мне кажется, здесь всё получилось достаточно хорошо. Чётко сработали региональные и муниципальные власти: защитили проект на федеральном уровне, получили финансирование и провели строительные работы", - передаёт департамент информполитики региона слова Владимира Якушева.

В свою очередь, Евгений Куйвашев подчеркнул, что в прошлом году за счёт всех источников финансирования на Среднем Урале было благоустроено 160 дворовых и 88 общественных территорий в рамках нацпроектов.

С открытием площади жителей также поздравили глава духовной столицы Урала Алексей Лиханов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Отметим, что в Верхотурье сегодня также отмечают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. На площади запланирована ярмарка, а на территории Верхотурского кремля пройдёт фестиваль традиционной казачьей культуры.

Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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Глава Минстроя РФ открыл центральную площадь в Верхотурье