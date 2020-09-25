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Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 сентября 2020, 18:10

Глава федерального Минстроя открыл площадь в Верхотурье

площадь

Фото: Департамент информполитики области

В Верхотурье после долгожданной реконструкции открылась центральная городская площадь. Пространство преобразили насредства, выделенные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», и благодаряпобеде в федеральном конкурсе. Оценить сделанное вместе с главой региона Евгением Куйвашевым приехал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев

К открытию площади приурочили праздничную программу, сравнимую разве что с Днём города: с утра и до вечера у стен Кремля звучали песни в исполнении творческих коллективов со всего Северного округа, и было открыто больше десятка тематических площадок. Масштаб соответствует ожиданиям верхотурцев. К работе над проектом привлекли чуть ли не весь город, и со второй попытки администрация получила федеральный грант на 54 миллиона рублей в конкурсе проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение», а вскоре – первый «транш» в размере 30 миллионов из областного бюджета. Общая же стоимость проекта составила 196 миллионов рублей.

– Проект рассчитывали на три года, но претворили его в жизнь всего за год с небольшим,- рассказал «Облгазете» мэр Верхотурья Алексей Лиханов. – Площадь окружена объектами культурного наследия, и сейчас они смотрятся совершенно по-другому. Кому ни показываешь новые видовые фотографии – все в восторге!

Кстати

28 сентября прошлого года Владимир Якушев приезжал в Верхнюю Туру – на открытие набережной городского пруда, – тогда к работе над проектом тоже активно привлекали жителей

Посмотреть действительно есть на что. Общественное пространство разделили на несколько функциональных зон, включая детскую и спортивную. Отдельно предусмотрели места для городских мероприятий – прямо вчера их и «обновили». Вместо зарослей кустарника и старых деревьев разбили цветники, появились смотровые площадки – туристы оценят.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев проект тоже одобрил.

– Действительно очень хороший объект открывается сегодня, – прокомментировал он. – Очень знаково, что разработан он был в результате консультаций с жителями города, все принимали участие в обсуждении. Самое главное, чтобы то, что мы получаем в действительности, совпадало с тем, как мы это представляли. Здесь это удалось.

площадь
Фото: Департамент информполитики области
площадь
Фото: Из архива Алексея Лиханова
площадь
Здания – те же, но со стороны площади теперь смотрятся совершенно иначе – празднично. Фото: Департамент информполитики области
площадь
Фото: Департамент информполитики области
площадь
Фото: Из архива Алексея Лиханова
площадь
Фото: Из архива Алексея Лиханова

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  • Опубликовано в №180 от 26.09.2020 
Областная газета Свердловской области
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