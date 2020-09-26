Правительство РФ выделит регионам 1 миллиард на закупку мусорных контейнеров

На 1 млрд рублей, выделенных кабмином, можно будет закупить более 70 тыс. контейнеров. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении и распределении федеральных средств на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. На эти цели предусмотрен 1 млрд рублей.

Соответствующую субсидию от Правительства могут получить только те субъекты РФ, которые уже включили в соглашения с регоператорами условия по раздельному сбору ТКО. Помимо этого в регионе должен быть принят нормативно правовой акт о таком виде сбора мусора.

Федеральные средства будут выделяться на основании соглашения между властями субъекта РФ и Министерством природы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на 1 млрд рублей, выделенных кабмином, можно будет закупить более 70 тыс. контейнеров. Все средства распределят по регионам России до конца 2020 года.

Публикуем документ, размещённый на сайте Правительства РФ:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, что в июле в четырёх городах Свердловской области стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора. В нём участвуют Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск.

Кроме того, Средний Урал станет пилотным регионом, где будет организован замкнутый цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами. То есть, на территории Свердловской области из вторичных материальных ресурсов будет производиться готовая продукция.