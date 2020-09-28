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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 сентября 2020, 16:55

В Качканаре открыли аллею с уникальным освещением

Арочная аллея Качканар

Ближе к вечеру новая аллея расцветает огнями. Фото: Министерство энергетики и ЖКХ СО

В Качканаре завершился двухлетний ремонт общественной территории по нацпроекту «Жильё и городская среда». В городе открылась пешеходная аллея с «арочным» освещением и оригинальной уличной мебелью, сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Аллея располагается вблизи местного дворца культуры и связывает центр города со стадионом «Горняк» и набережной. По данным министерства, общая площадь благоустройства превысила 26 тысяч квадратных метров. На аллее появилась новая дорожная плитка, пандусы, цветники, детский игровой городок и отремонтированная танцплощадка. Главная «фишка» проекта – система освещения: в тёмное время суток на аллее зажигается арочный «коридор». Рядом установлены скамейки в виде шезлонгов со светодиодной подсветкой. Расходы на благоустройство составили 40 млн рублей.

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  • Опубликовано в №181 от 29.09.2020
Областная газета Свердловской области
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