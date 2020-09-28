В Первоуральске меняют дорожную ливнёвку

Вдоль городских дорог будут укладывать новые трубы ливнёвки. Фото: Пресс-служба администрации ГО «Первоуральск»

Власти Первоуральска начали ремонт изношенной ливневой канализации на нескольких городских улицах. Подрядчики демонтируют ветхие дренажные трубы под дорожным полотном, а взамен укладывают новые – большего диаметра.

По данным официального сайта мэрии, сейчас работы идут на улице II Интернационала. Расходы на замену ливнёвки, а также самого дорожного полотна составили 42 млн рублей. К середине октября ремонт планируется завершить. На время работ по улице ограничено движение общественного транспорта.

За летний сезон в Первоуральске уже привели в порядок ливнёвку и дорожное полотно на улицах Строителей и Данилова. Сейчас завершается ремонт дорог на улицах Емелина и Фурманова и на проспекте Ильича, сообщает мэрия города.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».