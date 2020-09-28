В Первоуральске меняют дорожную ливнёвку

Власти Первоуральска начали ремонт изношенной ливневой канализации на нескольких городских улицах. Подрядчики демонтируют ветхие дренажные трубы под дорожным полотном, а взамен укладывают новые – большего диаметра.
По данным официального сайта мэрии, сейчас работы идут на улице II Интернационала. Расходы на замену ливнёвки, а также самого дорожного полотна составили 42 млн рублей. К середине октября ремонт планируется завершить. На время работ по улице ограничено движение общественного транспорта.
За летний сезон в Первоуральске уже привели в порядок ливнёвку и дорожное полотно на улицах Строителей и Данилова. Сейчас завершается ремонт дорог на улицах Емелина и Фурманова и на проспекте Ильича, сообщает мэрия города.
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- Опубликовано в №181 от 29.09.2020