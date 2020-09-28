В центральном парке Ревды идёт масштабное озеленение

Подрядчики уверяют, что новые растения благополучно приживутся. Фото: Редакция газеты «Ревдинский рабочий»

Ревдинский парк Победы в прямом смысле слова обрастает новыми деревьями и кустарниками. В этом году власти города начали благоустраивать территорию парка. И озеленение включили в перечень работ.

Как сообщила городская газета «Ревдинский рабочий», в парке уже высадили 83 дерева – это яблони, клёны, лиственницы, рябины и ели. А также 67 кустов сирени. Сейчас вдоль парковых дорожек подрядчики делают живую изгородь из кустов кизильника – всего их 1800 штук. Саженцы прибыли в город из камышловского питомника в упаковке и с сохранённой корневой системой.

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