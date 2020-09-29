Полностью подключить дома екатеринбуржцев к теплу обещают до конца сентября

Обеспечить 100-процентное подключение жилого фонда к теплу обещают до 30 сентября включительно. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге отопление подключили в 7,5 тысячи домов, что составляет 95% от всего жилого фонда. Оставшиеся дома обещают обеспечить теплом в последние дни сентября.

«Несмотря на то, что установилась хорошая погода, необходимо обеспечить 100-процентное подключение жилого фонда к теплу до 30 сентября включительно», – сказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко на заседании штаба по пуску тепла.

Как сообщает пресс-служба мэрии, детские сады, школы и больницы города уже полностью обеспечены теплом.

Напомним, завтра в столице Урала должен завершиться второй этап подачи тепла. Список улиц, куда коммунальное благо приходит на этом этапе, ранее публиковала «Областная газета».

Добавим, на прошлой неделе стало известно, что отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Свердловской области.