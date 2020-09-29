Капремонт, газ и вывоз мусора: где потребители платят меньше?

Дороже всего кубометр газа обходится курганцам, а дешевле всего - тюменцам. В Екатеринбурге стоимость кубометра газа чуть выше, чем в Тюмени. Фото: Алексей Кунилов

Прошлая публикация "Облгазеты" о тарифах на коммунальные блага в столицах областей Уральского Федерального округа (см. в №174 от 19 сентября) вызвала неподдельный интерес у наших читателей. В редакцию поступило несколько звонков с просьбой рассказать и о тарифах на другие услуги. В этом материале рассказываем, жители каких регионов платят меньше всего за капремонт, газ и обращение с коммунальными отходами.

Капремонт

Официально в квитанциях мы сталкиваемся с наименованием "минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр помещения". Самый низкий показатель, который нам встретился - в Кургане. Впрочем, вскоре плата может возрасти - об этом уже задумываются в столице Зауралья. Так, гендиректор регионального Фонда капремонта многоквартирных домов Сергей Евко заявил, что в Курганской области есть экономические предпосылки к увеличению тарифа. По словам гендиректора фонда, действующая региональная программа капремонта была сформирована с ориентировкой на тариф 9,6 рубля с квадратного метра площади жилья. Фактически же в Курганской области действует тариф 6,97 рубля.

- Пока финансовая устойчивость фонда не нарушена, но в будущем это может произойти. Поэтому нужно будет принимать решение: либо снижать количество ремонтируемых домов, либо уменьшать наполнение видов работ. Например, если это ремонт кровли, то где-то его будут выполнять без утепления, где-то – с частичной, а не полной заменой стропил и так далее, — отметил Сергей Евко. Он также добавил, что губернатором региона Вадимом Шумковым было принято решение, которое позволяет пока не повышать тариф: глава региона распорядился выделить 80 млн рублей на ремонт фасадов в Кургане.

В Тюмени размер взноса на капремонт тоже не менялся с 2014 года, он по-прежнему составляет 7 рублей 50 копеек, но разговоров о его повышении пока не ведётся. В остальных регионах актуализации происходили, видимо поэтому тарифы - выше. В Челябинской области размер взноса составляет 8,2 рубля, а в Свердловской области - 9,72 рубля. В результате сейчас из четырёх областных центров в столице Урала тариф самый высокий.

В министерстве ЖКХ Свердловской области нам пояснили, что размер взноса за капремонт рассчитывается по методическим рекомендациям, утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2016 № 454/пр.

- Размер взноса на капремонт рассчитывается таким образом, чтобы он обеспечивал (при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации программы) формирование фонда капитального ремонта в размере, достаточном на финансирование установленного перечня минимально необходимых услуг или работ по капремонту, - отметили в МинЖКХ. - Заметим также, что в Свердловской области не самый высокий показатель по минимальному размеру взноса на капитальный ремонт среди субъектов УрФО - так, в ХМАО это 13,85 рубля, а в ЯНАО - 10,50 рубля. Кроме того, Свердловская область является старопромышленным регионом, в котором много домов постройки начала прошлого века.

Газ

На формирование розничных цен на газ влияет сразу несколько факторов. В их числе - величина оптовых цен на газ, услуг по транспортировке газа, услуг по снабжению и сбыту пользователей. Кроме того, поставщики газа дифференцируют розничные цены для разных потребителей. Например, если на газе только готовят пищу - тариф будет ниже, чем если используется ещё и газовый водонагреватель.

Для сравнения мы взяли тарифы для потребителей, которые используют газ только для плиты и при этом имеют централизованное отопление и централизованное горячее водоснабжение.Самый низкий тариф - в Тюмени - 5,34 рубля, тариф в Екатеринбурге не очень отличается, составляя 5,86 рубля за кубометр. Самый высокий - в Кургане: в столице Зауралья он составляет 7,50 рубля, немного ниже в Челябинске - 7,39 рубля.

Любопытно, что и норма потребления газа в региональных столицах УрФО установлена на разном уровне. Так, норматив потребления газа в Екатеринбурге составляет 10,2 кубометра в месяц на человека. В Кургане норматив самый высокий - 13,1 кубометра, а в Тюмени он составляет всего 8,5 кубометра в месяц (при этом стоимость кубометра газа у сибирского соседа самая низкая - 5,34 рубля за кубометр). В Челябинске норма - 12,0 кубометра на потребителя в месяц.

Вывоз мусора

Самые высокие тарифы на вывоз коммунальных отходов - в Тюмени: для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составляет 136,01 рубля с каждого зарегистрированного по адресу жильца.

В Челябинске тариф на вывоз мусора самый низкий - 81,61 рубля с проживающего. Возможно, такой тариф своим появлением обязан завершению пресловутых "мусорных войн", сотрясавших столицу Южного Урала в 2018 году. Тогда, после закрытия челябинской городской свалки, произошёл, по сути, передел мусорного рынка. После того как городская свалка была закрыта, большинство перевозчиков отказывались ездить с мусором на более дальний полигон, и в результате город оказался буквально завален отходами, так что потребовалось ввести режим ЧС для того, чтобы навести какой-то порядок. В результате антимонопольная служба возбудила ряд дел по поводу незаконных действий чиновников и предпринимателей. Считается, что "мусорные войны" стали одной из причин отставки в конце 2018 тогдашнего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, допустившего мусорный коллапс в уральском мегаполисе.

В Кургане тариф выше, чем в Челябинске, он составляет 88,95 руб. Екатеринбуржцы сейчас платят ещё больше - по 104,6 рубля ежемесячно с проживающего.

Город Капремонт (руб. за 1 кв. м) Газ (руб. за 1 куб. м) Вывоз мусора (руб. с 1 проживающего) Екатеринбург 9,72 5,86 104,60 Курган 6,97 7,60 88,95 Тюмень 7,50 5,34 136,01 Челябинск 8,20 7,39 81,61