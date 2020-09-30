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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 сентября 2020, 10:46

В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему управляющие компании оттягивают подачу тепла

батарея и градусник

В Екатеринбурге коммунальное благо получили жители 7 717 домов. Фото: Алексей Кунилов.

К последнему дню подключения отопления в Екатеринбурге коммунальное благо получили жители 7 717 домов. Это составляет 97% от всего жилого фонда города.

Остальные дома пока остаются без тепла. Это касается тех территорий, где управляющие организации и ТСЖ оттягивают момент подключения отопления в связи с тёплой погодой. Ещё одной причиной того, что батареи нагрелись не везде, стали локальные аварии на теплосетях. Оперативный штаб по пуску тепла в уральской столице разбирается с каждым таким случаем, заверяют в пресс-службе мэрии.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге завершается второй и последний этап подачи тепла. Ранее в городской администрации сообщали, что до 30 сентября включительно будет обеспечено 100-процентное подключение жилого фонда к теплу.

Областная газета Свердловской области

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