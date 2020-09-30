Пенсионеры Екатеринбурга уже полгода лишены льгот на проезд в общественном транспорте

Уже полгода многие пенсионеры Екатеринбурга ездят в общественном транспорте, оплачивая проезд за полную стоимость, без льгот. Фото: Галина Соловьева

Из-за режима самоизоляции с апреля этого года пенсионеры Екатеринбурга были вынуждены прекратить пользоваться проездными билетами с тарифами «для отдельных категорий граждан» в общественном транспорте города. Такая ситуация сохраняется до сих пор: в начале этой недели губернатор Свердловской области вновь продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Получается, пенсионеры полгода лишены льгот на проезд в городском транспорте. На эту ситуацию пожаловалась 79-летняя жительница ЕкатеринбургаГалина Ильина.

Екарта у Галины Дмитриевны с очень удобным для пенсионеров тарифом – месячный проездной билет на 50 поездок в течение календарного месяца за 469 рублей на четыре вида городского транспорта, в том числе метро. Одна поездка выходит дешевле десяти рублей! А при продлении проездного билета в конце текущего месяца неиспользованные поездки плюсуются к новым. В конце марта читательница пополнила счёт карты, оплатив проездной за апрель, и с тех пор Екартой не пользуется, выполняя рекомендации городских властей на период самоизоляции. Как и тысячи других пенсионеров Екатеринбурга, она боится потерять накопленные на карте поездки, которые в случае пользования картой оператор грозится списать.

– До самоизоляции льготный тариф Екарты очень выручал, – рассказывает Галина Дмитриевна. – Я ездила по магазинам, искала дешёвые продукты – бывала часто в Ашане, на Визовском рынке. Сейчас от таких поездок пришлось отказаться. В Ашане не была с весны, покупаю продукты в ближайших сетевых магазинах, а это недёшево. Уже осень, а я почти не видела фруктов в этом сезоне, даже помидоры покупаю в конце рабочего дня в уличных киосках те, что попорчены – так дешевле.

Но проблему с Екартой не замечают городские власти и депутаты, ведь формально ничто не препятствует ветеранам пользоваться льготными тарифами по Екарте.

– Если люди не пользуются этой картой, значит, они соблюдают режим самоизоляции и получат компенсацию за неиспользованные поездки в марте и апреле, – говорит пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Если пенсионеры не соблюдают режим самоизоляции, они могут каждый месяц пополнять свой проездной и пользоваться им, но сохранить неиспользованные в начале самоизоляции поездки им не удастся.

У Галины Ильиной на Екарте скопилось неиспользованных поездок почти на 700 рублей. Терять такую сумму при пенсии в 15 тысяч рублей она не может, но и за полную стоимость ездить тоже невмоготу: поездка с пересадкой в поликлинику обошлась ей в 112 рублей – почти четверть стоимости проездного.

– Раньше вместе с моими сверстницами мы почти каждую неделю выбирались в лес, дружили семьями, общались. Сейчас не видимся уже несколько месяцев, поездки в лес без проездного стали слишком накладны, – признаётся Галина Ильина. – Чтобы выбраться на природу, требуется две пересадки и минимум четыре оплаты проезда по 28 рублей – сейчас для меня это роскошь.

Наверное, кто-то скажет на это, что сидят дома пенсионеры, и хорошо – будут меньше болеть. Но и лишать их на долгое время положенной им льготы на проезд тоже неправильно.

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