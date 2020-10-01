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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 октября 2020, 16:08

Запуск тепла в Екатеринбурге завершился, но батареи нагрелись не во всех домах

девушка у батареи

Тепло пришло ещё не во все дома горожан. Фото: Павел Ворожцов.

Накануне в Екатеринбурге завершился второй - последний - этап запуска систем теплоснабжения. Однако тепло пришло ещё не во все дома горожан.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, отопление подключено в 99,8% домов. Остальные 0,2% объектов жилфонда — это примерно 20 домов — остаются не обогретыми.

Среди причин отсутствия тепла называются, в частности, точечные повреждения на теплосетях. В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании «Областной газете», подтвердили, что в ходе пусковых работ действительно были зафиксированы такие повреждения, они устраняются в оперативном порядке.

Одним из объектов, до сих пор не подключенных к коммунальному благу, является административное здание на Малышева, 101, где располагается несколько министерств и ведомств Свердловской области. На горячей линии по пуску тепла не смогли ответить на вопрос о причинах отсутствия там отопления. В администрации здании рассказали, что тепло подключат не раньше 20:00 2 октября из-за ремонтных работ, проводимых неподалёку.

В целом сегодня утром было известно о порядка 20 небольших повреждений. В пресс-службе ЕТК добавили, что это число постоянно меняется и не свидетельствует о количестве жилых домов, остающихся без тепла: за участками, где ведутся работы, может быть не закреплено ни одного дома. Конкретные адреса, которые ещё не получили тепло, в ЕТК не назвали, за этой информацией перенаправили в пресс-службу мэрии. Там получить оперативный комментарий по этому поводу не удалось.

Ранее «Областная газета» писала о том, что некоторые управляющие компании оттягивают момент подключения отопления в связи с тёплой погодой.

При этом в начале недели заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко заявлял, что несмотря на хорошую погоду, до 30 сентября включительно необходимо обеспечить 100-процентное подключение жилого фонда к теплу.

Тем временем, уральские синоптики прогнозируют возвращение прохладной и дождливой погоды с 3 октября. Бабье лето в Екатеринбурге закончится.

Областная газета Свердловской области

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