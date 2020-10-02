На рекультивацию Широкореченского полигона потратят почти 500 миллионов

Проектно-сметная документация на рекультивацию полигона уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило Широкореченский полигон ТКО в Екатеринбурге в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации. Проектно-сметная документация на рекультивацию полигона уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

О необходимости рекультивировать Широкореченский полигон губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину в сентябре во время личной встречи.

"В рамках этих договоренностей в Минприроды России была направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на проект по рекультивации нарушенных земель территории Широкореченского полигона", - заявил глава минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, на проект рекультивации планируется потратить 490 млн рублей. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, эксплуатация полигона началась в 1960 году. Складирование твёрдых коммунальных отходов на этом полигоне прекратилось в 2015 году.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что на рекультивацию полигона уйдёт четыре года. После технического начнётся биологический этап. Будут организованы агротехнические мероприятия с восстановлением плодородного слоя почвы.