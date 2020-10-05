Отопление в Свердловской области получили 100% потребителей

На Среднем Урале отапливается 6 016 объектов социальной сферы и 89 млн квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьёва.

По состоянию на 5 октября к теплу подключены все потребители в Свердловской области. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что на Среднем Урале отапливаются 6 016 объектов социальной сферы и 89 млн квадратных метров жилья.

Как сообщил министр, в этом году на подготовку коммунальной инфраструктуры Свердловской области к зиме было потрачено более 5 млрд рублей, из которых свыше 1,3 млрд рублей - средства регионального бюджета, и почти 3,7 млрд - средства, полученные из местных бюджетов и внебюджетных источников.

"Подготовка всех территорий к зиме прошла организованно, без серьёзных замечаний. Проведена очень большая работа, во многих, в том числе отстающих муниципалитетах прошлых лет, серьёзно обновлена инфраструктура, и это даёт нам уверенность

, что отопительный сезон в регионе пройдет спокойно, без существенных технологических нарушений и с максимальным комфортом для жителей", - отметил Николай Смирнов.

Всего на территории Среднего Урала к зиме подготовлены 1 531 котельная, 60 тыс. км электрических, 14 тыс. км тепловых, 12 тыс. км водопроводных, 7 тыс. км канализационных сетей, а также 96,4 млн "квадратов" жилфонда. Для повышения надёжности систем жизнеобеспечения заменили 418 км ветхих теплосетей (107,02% от плана), 405 км электросетей (100,3% от плана), 150,4 км водопроводных сетей (100,3% от плана) и 35,2 км ветхих канализационных сетей (100,4% от плана).

В муниципалитетах и организациях ЖКХ созданы 954 аварийные бригады общей численностью более 6 тыс. человек, в распоряжении которых находятся 1 911 единиц спецтехники, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Запасы угля для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ составляют 58 тыс. тонн (128%), мазута - 4,8 тыс. тонн (126%), а объём запасённых дров составляет 75 тыс. кубометров (180%).

Ранее "Областная газета" писала о том, что некоторые управляющие компании оттягивают момент подключения отопления в связи с тёплой погодой. При этом в начале прошлой недели замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял, что, несмотря на хорошую погоду, до 30 сентября включительно весь жилфонд должен быть подключён к отоплению.

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