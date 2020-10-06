В посёлке Троицком впервые заасфальтировали дороги

Фото: "Сельская новь"

Посёлок Троицкий, что в Талицком городском округе, впервые обзавёлся комфортными дорогами. До нынешнего года в населённом пункте, где проживают свыше 10 тысяч человек, асфальтированного дорожного полотна не было вообще.

Посёлок Троицкий имеет стратегическое значение для округа: в нём располагаются крупнейшие предприятия муниципалитета – Талицкий молочный завод, мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский» и другие. Дороги в посёлке общей протяжённостью почти 95 км долгое время оставались грунтовыми. Как пояснили в мэрии округа, чтобы «закатать» их в асфальт, требовались серьёзные инвестиции, а сделать это только за счёт муниципальных средств не представлялось возможным.

В прошлом году Талицкий ГО сумел войти в региональную программу развития транспортного комплекса Свердловской области. И получил из областной казны средства на реконструкцию дорог в Троицком. Капремонт дорожного полотна шёл в два этапа.

– В 2019 году сделали дороги по улицам Горького, братьев Морозовых. Это и обустройство кюветов, и ливневая канализация, и укладка асфальта. А в этом году – дороги по улицам Южной, Чкалова, Виноградова и другим. В том числе подъездные пути, тротуары, которых никогда не было, дорожную разметку, знаки и прочее. Расходы составили 100 млн рублей, из них 95 млн – средства из областного бюджета, – рассказал глава округа Александр Толкачёв.

Новые дороги уже открылись для водителей и пешеходов. Особенно рады автовладельцы, говорит глава, машины теперь не буксуют на кочках, а буквально летают. Впереди у властей ещё один дорожный проект – на этот раз в самой Талице: это капремонт улиц Советской и Республики с выездом в новый жилой микрорайон «Южный». К слову, первый этап капремонта уже начался.

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