Жители Туринска пожаловались на долгое ожидание «горяченькой»

Фото: Владимир Мартьянов

Обычно проблемы с горячей водой возникают во время летних опрессовок. Жильцы дома на улице Социалистической, 95 в Туринске пожаловались на холодную воду из "горячих" кранов буквально на днях.

«Нужно длительное время пропускать воду, чтобы пошла горячая. Утром – минут по 15, а то и больше. А мы оплачиваем счета за горячую воду», – посетовали жители в письме в «Облгазету». – Писали в управляющую компанию, в администрацию Восточного управленческого округа и в областной департамент Госжилстройнадзора. Нам ответили, что в связи с постановлением федерального правительства в этом году проведение проверок временно ограничено. Обращались и в администрацию Туринского ГО – там в устном виде обещали, что порешают вопрос, и осенью будет вода. А при повторном обращении уже сказали, что вопрос будет решаться в 2021 году. Что нам делать?»

Подписи под обращением поставили три десятка жильцов дома. Мы обратились за комментарием к главе Туринска Александру Пузырёву, и он объяснил, что в этом многоквартирном доме (как и ещё в нескольких) тупиковая инженерная система горячего водоснабжения. Без циркуляции горячая вода в стояках остывает, и её действительно приходится пропускать.

Эту же информацию подтвердила и технический директор управляющей компании «Тура-инжиниринг», обслуживающей дом, Ирина Курмачёва:

– По нормативам температура горячей воды в точке водоразбора должна быть не менее 60 градусов, а пролив воды до нормативной температуры – не превышать трёх минут. Проводили замеры в дневное время – эти требования соблюдаются. В ночное время возможно снижение температуры. Это не всех устраивает.

По словам Курмачёвой, работы по устройству обратного трубопровода в рамках ремонта внутридомовых сетей могут быть проведены по итогам общего собрания собственников. Но прежде чем это сделать, соответствующие работы должны быть выполнены на наружных сетях.

Как пояснил Александр Пузырёв, в этом году администрация поручила специализированной организации провести обследование тепловых сетей города, чтобы понять, как решить эту проблему комплексно и сколько денег для этого потребуется.

– В ближайшее время ждём результатов и будем принимать дальнейшие решения, – пояснил он.

Пока же конкретики по срокам и финансированию нет. А значит, как минимум до следующего лета жители будут пропускать воду в ожидании «горяченькой».