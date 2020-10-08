Три свердловских города получат полмиллиарда на благоустройство дворов

Оставшийся миллиард распределят между 38 территориями. Фото: Галина Соловьёва

В 2021 году на благоустройство дворов и общественных территорий в Свердловской области выделят 1,58 млрд рублей из регионального бюджета. 575 миллионов направят в Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Больше всех получит Нижний Тагил - 243 млн рублей. За ним следуют Каменск-Уральский (198 миллионов) и Екатеринбург (134,3 миллиона). Оставшийся миллиард распределят между 38 территориями, согласно отбору на участие в нацпроекте "Жильё и городская среда".

"Эта мера поддержки направлена на реализацию задач национального проекта и позволит муниципалитетам в полном объёме выполнить программные мероприятия предстоящего года по формированию комфортной городской среды и в первую очередь те обязательства, которые они взяли перед жителями по созданию на территориях современной досуговой инфраструктуры", - приводит слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сказанные на заседании кабмина, департамент информполитики региона.

В этом году на эти цели из областного и федерального бюджетов выделялось всего более 1,7 млрд рублей.

Массовое обновление дворов и общественных территорий началось на Среднем Урале в 2018 году сначала в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", затем по нацпроекту. За это время благоустроены около 500 объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей.