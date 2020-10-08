Вокруг Шарташа — за 10 лет

Фото: ГБУ СО «Шарташский лесной парк»

В Екатеринбурге с 2016 года обсуждают благоустройство Шарташского лесного парка. Горожане сначала скептически отнеслись к тому, что у властей хватит сил сделать современным неухоженный, поросший бурьяном парк советской «закваски»: концепция благоустройства несколько раз дорабатывалась, сроки – сдвигались… Осенью был обнародован обновлённый мастер-план лесопарка, рассчитанный до 2030 года. Но даже убеждённые скептики замечают, как меняется парк. Корреспонденты «Облгазеты» прогулялись по территории лесопарка с его руководителем Артуром Зиганшиным и лично оценили перемены.

С чего всё началось?

В 2016 году глава региона Евгений Куйвашев поручил создать на базе Шарташского лесопарка туристско-рекреационный кластер. В 2018 году было создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк». Руководителем учреждения был назначен Артур Зиганшин. Летом того же года проект благоустройства лесопарка был одобрен на общественных слушаниях. В марте прошлого года начались первые работы. В конце сентября на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств был одобрен мастер-план по развитию Шарташского лесопарка – документ с подробными планами на ближайшие десять лет. В скором времени Артур Зиганшин намерен представить мастер-план Евгению Куйвашеву.

Реконструкция будет проходить в три этапа. За этот период в парке организуют систему велодорожек и прогулочных маршрутов, построят несколько входных узлов с парковками и инфраструктурой гостеприимства, откроют термальный курорт, дайвинг-центр, виндсерфинг-станцию, устроят пляжные зоны, болотный парк «Сибирский углозуб», деревню мастеров, экопросветительский центр и другие объекты.

Это один из участков набережной Шарташа. Ремонт ещё не закончен, но гуляющих здесь – хоть отбавляй Фото: Алексей Кунилов

На велосипеде – над водой

Экскурсия стартует в южной части парка, возле парковки на улице Пески. Здесь начинается участок велопешеходной зоны длиной в 4,2 километра, который должны сдать до конца года. На набережной уложен свежий асфальт, от озера он отделён длинным высоким бордюром. Скоро сюда привезут деревянные модули, и «бордюр» превратится в самую длинную в России, 200-метровую скамейку.

Мимо нас проезжает строительная техника, закончившая работы на одном из участков. За ней – велосипедисты, «самокатчики», мамы с колясками – даже во время ремонта в парке полно гуляющих.

– Велопешеходная дорожка – «каркас» парка, и согласно мастер-плану, она замкнется в кольцо, – объясняет Артур Зиганшин. – Нынче будет закончен участок до улицы Отдыха, 14. В следующие два года пройдём ещё 3,5 километра – до Изоплита. Полный круг составит 12–15 километров. На некоторых участках, например, вдоль улицы Проезжей, «велопешеходка» будет проходить над водой.

До конца года вдоль велодорожки установят опоры с камерами видеонаблюдения, мультимедийным освещением с возможностью включать иллюминацию. Управлять системой будут дистанционно. На некоторых участках ещё видны гофры с проводами, на других они уже спрятаны под так называемыми «техническими» тротуарами. Например, возле бывших «генеральских дач» – там участок практически закончен. Ширина дорожки – семь метров: 3,5 – для пешеходов и столько же – для велосипедистов. Полосы отделят друг от друга декоративными вазонами, на велосипедную полосу во избежание путаницы уложили оранжевый асфальт. Надёжность покрытия проверяли тяжёлой техникой – будет служить долго. Вдоль велопешеходной дорожки сейчас обустраивают «карманы» с велопарковками и скамейками для отдыха.

Тропа здоровья останется на прежнем месте, зимой по ней традиционно будет пролегать лыжня. Её освещением займутся чуть позже.

Фото: Алексей Кунилов

«Маховик» для бизнеса

Параллельно в юго-восточной части лесопарка до конца года появятся две детские площадки и три волейбольные, два поля для мини-футбола. На тропе здоровья – площадка со спортивными тренажёрами, на которой в том числе смогут заниматься люди с ограниченными возможностями. В инфраструктуру и парковые дороги вложилась область – из региональной казны на это было выделено около 590 миллионов рублей.

В следующем году в лесопарке наконец-то решится вопрос с туалетами. По словам Артура Зиганшина, будет построено 11 туалетных биокомплексов с комнатами матери и ребёнка и туалетами для маломобильных групп. На озере появится первый благоустроенный общественный пляж с раздевалками и общепитом.

Ожидается, что ещё около миллиарда рублей вложит в инфраструктуру бизнес. Так, к Универсиаде будет построен термальный комплекс «Баден-Баден» с открытым бассейном на восемь дорожек. Эскизный проект готов, инвестор намерен вложить в проект около 600 миллионов рублей. В разработке – эскизные проекты ещё нескольких объектов.

Пока береговая линия парка почти везде выглядит заброшенной и неухоженной Фото: Алексей Кунилов

– Эти якорные проекты запустят «маховик»: в парк начнут заходить предприниматели с небольшими инвестициями, – говорит Артур Зиганшин. – Пока же малый бизнес, например, владельцы небольших кофеен или киосков, не готовы заходить сюда: это еще нерентабельно. Мы проверяли этим летом, выставляя передвижные кофе-машины. Идеи и предложения есть, но многие стоят «на низком старте» и ждут подходящего момента.

Сложнее – с социально ориентированными проектами. Так, пока не увенчался успехом поиск инвесторов для строительства деревни мастеров, где всех желающих будут учить народным ремёслам. Площадкой для деревни станут бывшие дачи Министерства обороны РФ, которые находятся прямо в парке. Сейчас территория запущена, в бывшие генеральские дачи захаживают местные бомжи. Минобороны согласилось передать участок в собственность Свердловской области.

Есть проблема? Есть решение! *Недобросовестные арендаторы – С нелегальными арендаторами решили вопрос ещё в 2018 году – сейчас их в парке нет. Сейчас проблема иная: не все нынешние арендаторы готовы вкладываться в развитие территории. Таким людям придётся либо поменять своё отношение к ведению бизнеса, либо уйти из парка. *Вандализм – Случаев вандализма в парке много: поджигают контейнеры, ломают стенды, – говорит Артур Зиганшин. – Чтобы поменять культуру поведения, нужны жёсткие меры, люди должны понять, что безобразничать в парке нельзя. Но у инспекторов парка нет полномочий: они не могут даже спросить документы. Чтобы пресекать административные правонарушения, надо привлекать ЧОП, а это – немалые деньги. На организацию первого рубежа охраны – периметра парка – требуется около 20 миллионов рублей. В эту сумму входят организация нескольких постов охраны, круглосуточное патрулирование территории, мониторинг камер видеонаблюдения. *Проблемы с частным сектором - Восточный берег озера занят частным сектором, в основном – коттеджами. Время от времени местные жалуются на то, что собственники пытаются перекрыть доступ к воде. В частности, весной в СМИ прошла информация об участке на улице Рыбаков, между домами 16 и 22. Проблема имеется? – Частная застройка всегда была в этом месте. Если говорить о вышеназванной территории, никаких нарушений там нет, всё законно. К сожалению, на берегу ещё остаются самовольные постройки. На прошлой неделе по решению суда собственник демонтировал забор на улице Рыбаков, который мешал людям подходить к водоёму. Нарушения фиксируются во время обходов на катере – информация о них направляется в минприроды региона. Гораздо более актуальна проблема частного сектора в других местах лесопарка. Два частных дома стоят возле «генеральских дач», надо внимательно и тщательно разбираться с частными домами в районе улиц Высоцкого – Большой Шарташский каменный карьер. Там будет располагаться центральный входной узел с площадью, парковкой на 250 машиномест, инфоцентром и пунктами проката. (Сейчас на этом месте находятся заправочная станция и конечная остановка автобусов 077 и 25). Судебные процессы уже запущены, есть первый прецедент. *Автомобили Во время экскурсии возле нас остановилась семья на легковой машине: – Вы не знаете, как нам выехать отсюда? – Никак – в парке нельзя ездить. Я директор парка. И вы нарушаете. – Но мы же заехали! А теперь там техника! – Зря заехали – это запрещено. -Где это написано? – Везде стоят знаки, – подключается к спору девушка с коляской. Машина разворачивается и уезжает. Подобные инциденты происходят постоянно, но до штрафов дело не доходит. Максимум, что могут сделать инспекторы, – передать госномер автомобиля-нарушителя в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Но, как рассказал Артур Зиганшин, после реконструкции движение автомобилей в парке будет закрыто. Готов и согласован с ГИБДД проект организации дорожного движения в лесопарке. Проезд будет разрешён только машинам спецслужб, в том числе – лесотехнической, и инспекторам парка.

Даже в будни в парке полно отдыхающих. В один из июльских дней посещаемость проверили с помощью камер – за день в нём побывало 13,5 тысячи человек. Фото: Алексей Кунилов

Мини-поле для футбола Фото: Алексей Кунилов

Артур Зиганшин проверяет готовность поля для мини-футбола Фото: Алексей Кунилов

Инфраструктура паркового гостеприимства – пока она выглядит, мягко говоря, несовременно Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Кузнец Александр Лысяков в числе первых вызвался стать резидентом деревни мастеров Фото: Алексей Кунилов

В парке идут работы Фото: Алексей Кунилов

Здесь будет находиться центральный входной узел. А пока тут – заправочная станция и автобусная стоянка. Фото: Алексей Кунилов

Частный сектор на входе в лесопарк Фото: Алексей Кунилов

В лесопарке часто можно увидеть легковые автомобили Фото: Алексей Кунилов