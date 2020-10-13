В Екатеринбурге построят «Изумрудный город»

На изготовление городка, согласно проекту, уйдёт больше 700 кубометров льда. Фото: Эскизный проект ледового городка

К Новому году перед мэрией уральской столицы приземлится «Домик Элли». Разумеется, ненастоящий. Двухметровая горка с таким названием будет одним из украшений центрального ледового городка. Его на этот раз посвятили 130-летию со дня рождения писателя Александра Волкова – автора цикла книг «Волшебник изумрудного города».

Тематику главной городской ёлки екатеринбуржцы выбрали в сентябре. Кроме волковской сказки, было предложено ещё два варианта: посвятить городок 220-летию со дня рождения лексикографа Владимира Даля или оформить его в общей новогодней стилистике – с названием «Чудо Нового года и Рождества». Жители проголосовали за первый вариант.

В центре «Изумрудного города» установят 12-метровую композицию «Замок Гудвина». Кроме Деда Мороза и Снегурочки, гостей будут встречать восьмиметровый Железный Дровосек, Страшила и другие сказочные герои. Для детей установят горки «Домик Элли» и «Дворцовый зал». Кстати, в этом году в ледовом городке будет больше мест для фотосессий – сделать селфи можно будет на ледяном троне, возле скульптуры «Я люблю Екатеринбург» или на каркасной светодиодной композиции «Воздушный шар» с селфи-зоной, куда можно подняться по лестнице.

Ёлка нынче, как и в прошлом году, будет искусственной, её высота – не менее 50 метров. Иллюминация должна включать как минимум 30 вариантов новогодних надписей, орнаментов и узоров и по меньшей мере восемь программ, отражающих тематику праздника. Кроме того, в рамках контракта подрядчик должен обеспечить обслуживание городка, в том числе – круглосуточную охрану, дежурство электрика и уборку мусора.

Городок планируется построить к 25 декабря, а открытие запланировано на 30 декабря. Заявки от подрядчиков на строительство городка принимаются до 2 ноября, причём начальная цена контракта – 24,2 млн рублей. Ожидается, что городок проработает до конца января, а жители недоумевают: стоит ли тратить такие деньги, если ледовое чудо будет стоять всего два месяца? Средства немаленькие, и можно их направить на решение более важных вопросов. Кстати, в прошлом году городок обошёлся уральской столице в 24,4 млн рублей, то есть на 200 тысяч рублей дороже. Власти начали экономить?

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