В муниципалитетах Свердловской области начали измерять объём накапливаемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Данные поступят в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) – они станут основанием для расчёта нормативов накопления отходов и, как следствие, тарифа на новый календарный год.
Так, на днях замеры начались в Нижнем Тагиле, сообщает официальный сайт городской мэрии. Сформирован список исследуемых контейнерных площадок, куда вошли более 120 мест сбора ТКО.
«Замеры будут проводиться в течение года – осенью, зимой, весной и летом. Семь дней подряд. Начали работу с Дзержинского района», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.
Как пояснили тагильчане, специалисты выезжают на выбранные площадки, измеряют объём ТКО. Отходы взвешивают в контейнере, загружают в мусоровоз, а затем взвешивают массу пустого контейнера. На каждом этапе присутствуют члены специальной комиссии и фиксируют результат.
Всего замеры ТКО пройдут в 14 городах Свердловской области.
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- Опубликовано в №192 от 14.10.2020 под заголовком "В регионе идут замеры накапливаемых отходов".