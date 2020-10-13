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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 октября 2020, 16:55

В регионе идут замеры накапливаемых отходов

Открытие станции дробления крупногабаритных отходов на Первоуральском заводе ТБО. За сутки на ней можно переработать до 120 тонн мусора. оборудование перерабатывает отходы до размеров фракции 10–15 см.

Фото: Галина Соловьёва

В муниципалитетах Свердловской области начали измерять объём накапливаемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Данные поступят в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) – они станут основанием для расчёта нормативов накопления отходов и, как следствие, тарифа на новый календарный год.

Так, на днях замеры начались в Нижнем Тагиле, сообщает официальный сайт городской мэрии. Сформирован список исследуемых контейнерных площадок, куда вошли более 120 мест сбора ТКО.

«Замеры будут проводиться в течение года – осенью, зимой, весной и летом. Семь дней подряд. Начали работу с Дзержинского района», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Как пояснили тагильчане, специалисты выезжают на выбранные площадки, измеряют объём ТКО. Отходы взвешивают в контейнере, загружают в мусоровоз, а затем взвешивают массу пустого контейнера. На каждом этапе присутствуют члены специальной комиссии и фиксируют результат.

Всего замеры ТКО пройдут в 14 городах Свердловской области.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2020 под заголовком "В регионе идут замеры накапливаемых отходов".
Областная газета Свердловской области
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