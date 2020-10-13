В регионе идут замеры накапливаемых отходов

Фото: Галина Соловьёва

В муниципалитетах Свердловской области начали измерять объём накапливаемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Данные поступят в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) – они станут основанием для расчёта нормативов накопления отходов и, как следствие, тарифа на новый календарный год.

Так, на днях замеры начались в Нижнем Тагиле, сообщает официальный сайт городской мэрии. Сформирован список исследуемых контейнерных площадок, куда вошли более 120 мест сбора ТКО.

«Замеры будут проводиться в течение года – осенью, зимой, весной и летом. Семь дней подряд. Начали работу с Дзержинского района», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Как пояснили тагильчане, специалисты выезжают на выбранные площадки, измеряют объём ТКО. Отходы взвешивают в контейнере, загружают в мусоровоз, а затем взвешивают массу пустого контейнера. На каждом этапе присутствуют члены специальной комиссии и фиксируют результат.

Всего замеры ТКО пройдут в 14 городах Свердловской области.

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