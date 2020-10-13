400 млн рублей потратил Каменск-Уральский на дороги в этом году

Фото: Пресс-служба администрации ГО Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском в этом году отремонтированы 22 дороги. Общая площадь нового дорожного покрытия составила 144 тысячи кв. метров, тротуаров – 40 тысяч кв. метров. Для города это рекорд, говорят жители.

Как сообщает официальный сайт мэрии, выполнить такой объём работ удалось благодаря участию муниципалитета в областной программе по развитию транспорта и дорожного хозяйства. В рамках программы на ремонт дорог в Каменске-Уральском было выделено 400 млн рублей.

Ремонтные работы проходили на улицах Октябрьской, Кунавина, Каменской, Карла Маркса и других. Обновилась и территория у привокзальной площади. На дорогах уложен новый асфальт (в два слоя), обустроены парковки, подходы к перекрёстками и пешеходные дорожки, установлены современные светофоры.

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